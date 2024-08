Sclafani Bagni: festa con gli chef stellati

Un festival dedicato alla cucina d’eccellenza e ai vini pregiati di Sicilia, con chef stellati e cantine locali: l’occasione giusta per conoscere Sclafani Bagni, piccolo borgo in provincia di Palermo, nel cuore delle Madonie, dove tra le vie e le scalinate del centro storico il tempo sembra essersi fermato.

Per un week end, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, Sclafani Bagni ospita un raffinato evento enogastronomico: non la solita sagra paesana, ma una due giorni dedicata a showcooking e masterclass enologiche, in cui gli ospiti potranno fare un vero e proprio viaggio in una Sicilia da mangiare e da bere.

Gli chef stellati protagonisti degli showcooking, infatti, sono tutti siciliani, e anche l’ingrediente principale è assolutamente radicato nel territorio: il pomodoro “Siccagno”, coltivato a Valledolmo dove svariate generazioni di agricoltori portano a termine il ciclo di maturazione del pomodoro senza apporto di acqua, con la tecnica di coltivazione “in Siccagno”, restituendo un alimento dal basso apporto calorico e ricco di sostanze antiossidanti.

Apre la serie di showcooking, che si terranno tutti alla Badia ex monastero di santa Chiara, Nino Ferreri, dal Limu Restaurant di Bagheria. Originario di questo territorio, Nino torna in Sicilia dopo esperienze di prim’ordine in Italia e all’estero che sono state determinanti per la sua formazione. Una cucina con basi francesi e influenze italiane che conquisterà il nostro palato con una proposta interessante: il suo “Tortello al pomodoro in brodo di pomodoro” (sabato 31 agosto ore 16).

Segue Vincenzo Candiano, un self-made man, completamente autodidatta, dal 2002 alla Locanda Don Serafino della famiglia La Rosa, a Ragusa. Lo chef ha conquistato due Stelle Michelin ed è un ammiratore della pasticceria francese e un amante dei formaggi. Le materie prima di qualità sono i suoi ingredienti preferiti così come gli agrumi, i pomodori, le erbe aromatiche e le spezie. Il piatto proposto è l’«Uovo in salsa di Pomodoro Siccagno con spuma di caciocavallo ibleo e basilico» (sabato 31 agosto ore 17.15).

Domenica è il turno di Carmelo Trentacosti: Chef del ristorante fine dining MEC a Palermo, custodisce gelosamente tutti i sapori e i colori della sua terra riuscendo a dare forma e sostanza alle diverse tradizioni gastronomiche dell’Isola. Grande cultore del rigore in cucina e del rispetto delle materie prime, ha collezionato numerosi riconoscimenti e premi in Italia e all’estero, tra Lussemburgo, Dublino e Herfurt in Germania. Proporrà il piatto “Cuore di papà “ domenica 1 settembre alle 12.30.

Alle 15.30, sarà Tony Lo Coco a dirigere la cucina. Lo Chef nel 2009 apre I Pupi, insieme alla moglie Laura Codogno che cura la sala. Chef Patron del ristorante di Bagheria, nel 2014 ottiene la prestigiosa Stella Michelin, degno riconoscimento di un lungo percorso fatto di dedizione, istinto e passione. Può inoltre annoverare svariate collaborazioni e partecipazioni ad eventi nazionali ed internazionali, e l’organizzazione di importanti catering in Italia, Austria ed in India. Propone a Sclafani il suo piatto "Bruschetta” ripensata.

Chiude gli showcooking il padrone di casa, Giuseppe Costantino, che dopo numerose esperienze in tutta Italia con grandi maestri, approda nel suo paese, Sclafani Bagni, aprendo Terrazza Costantino, nel 2016. La filosofia del cuoco è quella di proporre una cucina incentrata sui prodotti delle Madonie dove il sapore è coprimario con l’estetica. Grande appassionato di erbe spontanee e piante selvatiche che vengono proposte giornalmente nei suoi piatti. Propone una “Battuta di manzo sclafanese, pomodoro siccagno e burrata affumicata”, domenica 1 settembre alle 17.30.

Per quanto riguarda invece le Masterclass di vino, il festival ospiterà cantine siciliane ed enologi, che accompagneranno gli ospiti in degustazioni tematiche, che si terranno al Castello Medioevale, moderate da Nino Aiello.

La scelta è ampia e variegata. Apre le danze Tasca d’Almerita con i suoi cru a Tenuta Regaleali (sabato 31 ore 17:00), a seguire, alle 18.30, l'enologo Tonino Guzzo guiderà la masterclass dedicata al Cataratto e alle sue espressioni. Domenica si inizia alle 14:00 con Tenuta Ficuzza e i suoi bianchi di montagna della Cantina Cusumano, per concludere alle 16:30 con l’enologo Benedetto Alessandro che proporrà alcuni vini dell'Etna, terroir inimitabile. Gli eventi sono prenotabili tramite il sito ufficiale dell’evento.

È previsto inoltre l'allestimento di stand espositivi lungo la strada che porta nel centro del paese e visite guidate per scoprire le bellezze di questo gioiello di pietra, Sclafani Bagni, che fa parte dell'Unesco Global Geopark Madonie, adagiata su due speroni rocciosi, con numerose testimonianze delle ere geologiche visibili in un apposito percorso geologico urbano che attraversa il centro cittadino. Le stesse case sono costruite nella roccia e con la roccia. A qualche minuto di auto dal paese, è possibile bagnarsi in una sorgente naturale di acque sulfuree che sgorga dalle viscere della terra a quasi 30 gradi di temperatura. Per sabato sono previsti un aperitivo al tramonto a Lasuna (ore 19.30) e, la sera, uno spettacolo musicale con I Sirah, in piazza Piersanti Mattarella. L'evento, fortemente voluto dall'amministrazione comunale per promuovere il territorio, è realizzato grazie al contributo del Comune, dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale delle autonomie locali e alcuni partner come la Bcc Madonie e altri sponsor tecnici.

Per prenotare gli eventi questo è il link: ticket.cinebot.it/grifeo

Maggiori info : www.sclafaniwinefood.com/