Co.Sal.Ca., da 50 anni eccellenza e gusto

Co.Sal.Ca. festeggia quest’anno il suo cinquantesimo anniversario con un ricco programma di attività con l’obiettivo di regalare ai clienti momenti unici, sorprese inaspettate e grandi opportunità di risparmio. Un traguardo importante che segna la storia, la passione e l’impegno dell’azienda di Casteldaccia nel fornire sempre prodotti di alta qualità al consumatore. Per celebrare i 50 anni dei supermercati Co.Sal.ca, affiliati Decò, oggi sono previsti tanti momenti nello storico punto vendita di via Puglie - dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30 - e per l’occasione la strada verrà chiusa al traffico. Musica, divertimento e un rinfresco aspettano i clienti. Sarà un evento adatto a tutti, grandi e piccoli, con mascotte, palloncini, zucchero filato e gadget speciali. Ad accompagnarci ci sarà anche la fantastica Tribù che Balla.

Co.Sal.Ca. è l’acronimo di Compartecipazione Salumieri Casteldaccia. Nasce nel 1974 dalla fusione di alcune piccole salumerie del territorio Casteldaccese. I 7 soci fondatori danno vita a una spa, poi trasformata nell’attuale srl. Dal 1980 al 1998 la compagine sociale subisce diverse variazioni, arrivando a quella attuale che vede la famiglia Canale, esclusivamente, a gestire il punto vendita. Nel 1999 la società si affilia con il marchio Despar e da qui il nuovo format di punto vendita. I nuovi display merceologici, i nuovi piani promozionali, ricevono subito ottimi riscontri da parte dei clienti, portando una graduale crescita del punto vendita, sia in termini di assortimento che di fatturato. Ed è sempre nello stesso anno che viene inserito il reparto carni servito che, grazie alla qualità dei prodotti offerti, all’assortimento di preparati ed al personale qualificato, ha fatto sì che sin da subito ha ricevuto un’eccellente riscontro da parte dei clienti. Nel 2002, viene potenziata tutta l'area freschi, banco latticini, banco surgelati, banco frutta e verdura, e viene inserito il banco carni a libero servizio. Nel 2008 si aggiungono il reparto pane e prodotti da forno a libero servizio e il reparto prodotti biologici e prodotti per le varie intolleranze alimentari. Nel 2011, viene ultimato il progetto di ampliamento dei reparti freschi, aumentando l’area espositiva del reparto surgelati e sostituendo i banchi esistenti con banchi di ultima generazione a risparmio energetico, lo stesso viene fatto per i reparti macelleria e salumeria, sostituendo i banchi esistenti con banchi nuovi alimentati da gas ecologico come previsto dalle normative vigenti. Nel 2014, vengono sostituite le tradizionali etichette segnaprezzi cartacee con il sistema di etichettatura elettronica, al fine di consentire un perfetto allineamento tra i prezzi esposti negli scaffali e i prezzi alle casse. Nel 2016, la società si affilia con il Gruppo Arena a marchio Decò, gruppo leader in Sicilia nella GDO, viene rinnovato ulteriormente il punto vendita e allineato agli standard Decò portando il punto vendita ad alti livelli qualitativi in termini di offerte e servizi offerti.

Nel 2018, viene acquisito da COOP il punto vendita di via Matteotti sempre a Casteldaccia, che grazie alla posizione strategica riceve subito l’apprezzamento dei clienti tanto da diventare un punto di riferimento a Casteldaccia e nei paesi limitrofi. Nel 2024 si ha una radicale ristrutturazione del punto vendita di via Puglie, tutti i banchi sono stati sostituiti con banchi ad efficientamento energetico, rifacimento di tutte le ambientazioni secondo gli ultimi format Decò. Tutti questi investimenti permettono di mantenere il punto vendita al passo con i tempi e offrire sempre il meglio ai clienti.