Giornata mondiale dell'epatite, test gratuito per l’HCV a Palermo

La giornata mondiale dell’epatite che si celebra oggi è un’occasione preziosa per mettere in campo tutte le azioni possibili per contrastare questa malattia e proteggere la salute del fegato, essenziale per la vita. La prevenzione è il cardine principale della campagna, sostenuta anche dalla Regione Siciliana.

Per questo al Consorzio Emoteam di Palermo sarà possibile effettuare gratuitamente l’esame per infezione da HCV, che si rivolge ai cittadini nati dal 1969 al 1989, presso tutte le loro strutture a Palermo: Piazzale Ungheria, 84; via Andrea Raia 7; via Bergamo 66; via Enrico Parisi 40; via Gino Zappa 142; via Turrisi Colonna 74/76; via Leonardo Da Vinci 58; via Luigi Vanvitelli 112/114; via Messina Marine 449/D; via Sacra Famiglia 24; via San Raffaele Arcangelo 9; via Sferracavallo 122; via Val di Mazara 13; via Vann’Antò 18; viale Delle Magnolie 158; viale Villa Heloise 42. Ad Alimena in piazza Regina Margherita 21. A Bisacquino in via XXIV Maggio. A San Giuseppe Jato in corso Umberto I 133. A Santa Flavia in via Del Monaco 35/37. A Trabia in via Scialabba 8.

Il Consorzio Emoteam nasce nel 2011 dall’unione di 10 laboratori e oggi, grazie alla serietà e professionalità dimostrata è formato da 22 laboratori distribuiti con i loro punti di accesso sul territorio della città di Palermo e provincia ed è in continua espansione. È caratterizzato da un ambiente professionale con strumentazioni tecnologicamente avanzate e vanta un personale altamente qualificato, sempre attento a garantire risultati accurati nel minor tempo possibile. Il Consorzio è accreditato dalla Regione Sicilia e opera anche in convenzione con il Sistema sanitario nazionale.