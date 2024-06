Splash Sea Park, a Balestrate divertimento per tutti

A Balestrate una struttura balneare con servizio noleggio ombrelloni e lettini, parco acquatico in mare, parco giochi in spiaggia, bar, ristorante di pesce, carne e hamburgheria a pranzo e a cena, campus estivi, area feste di compleanno, animazione serale per bambini ed adulti con spettacoli di vario genere, dj set, musica dal vivo e molto altro. Situato sulla splendida costa palermitana, Splash Sea Park a Balestrate è una destinazione imperdibile per famiglie, gruppi di amici e chiunque desideri trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e del relax. Questo parco acquatico, noto per la sua varietà di attrazioni e servizi, offre un’esperienza completa, capace di soddisfare le esigenze di visitatori di tutte le età.

Splash Sea Park si distingue per le sue spettacolari attrazioni acquatiche. Tra queste, gli scivoli sono sicuramente i protagonisti indiscussi. Ci sono scivoli di diverse altezze e velocità, pensati per offrire emozioni uniche a ogni discesa. I più coraggiosi possono provare l’adrenalina pura con scivoli ripidi e veloci, mentre chi preferisce un’esperienza più tranquilla può optare per scivoli meno impegnativi, ideali anche per i bambini. L’emozione del mare e i giochi, un binomio che rappresenta un’esperienza divertente e sicura. Per i più piccoli, il parco dispone di aree dedicate con giochi d’acqua interattivi, mini scivoli, dove possono divertirsi in totale sicurezza sotto la supervisione dei bagnini. Queste zone sono progettate per stimolare l’immaginazione e il gioco creativo, permettendo ai bambini di esplorare e divertirsi senza limiti.

Ma Splash Sea Park non è solo scivoli e piscine. Il parco offre anche numerose attività e intrattenimenti. Durante la giornata, vengono organizzati spettacoli, giochi e animazioni che coinvolgono grandi e piccini. Ogni momento è pensato per rendere la visita indimenticabile. La sera crea un’atmosfera magica che chiude in bellezza una giornata di puro divertimento. E quest’anno anche le dirette tv di Europei e Olimpiadi.

La ristorazione all’interno del parco è altrettanto curata. Splash Sea Park offre diverse opzioni per soddisfare ogni gusto e preferenza alimentare. La ristorazione è pensata per garantire un servizio di qualità.

L’attenzione alla sicurezza è una priorità assoluta per Splash Sea Park. Il parco è dotato di un team di bagnini altamente qualificati, pronti a intervenire in qualsiasi momento per garantire la tranquillità di tutti i visitatori. Le norme di sicurezza sono rigorosamente rispettate.

La posizione di Splash Sea Park a Balestrate è un ulteriore punto di forza. Situato a breve distanza da Palermo, il parco è facilmente raggiungibile in auto . La vicinanza al mare offre la possibilità di combinare la visita al parco con una giornata in spiaggia, esplorando le meraviglie naturali di Balestrate. Che si tratti di una vacanza in famiglia, di una gita con gli amici o di una giornata di fuga dalla routine quotidiana, Splash Sea Park è la scelta perfetta per un’esperienza unica e memorabile.