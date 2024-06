Minniti Glass & Components, la trasparenza all’avanguardia

La vetreria Minniti Glass & Components a Palermo dal 1996 è la perfetta sintesi di esperienza sul campo e avanguardia tecnologica. La padronanza di un’artigianalità diventata sempre più sicura nel corso degli anni di attività, accompagnata da una ricerca continua, sempre orientata alla massima soddisfazione del cliente e alla scoperta delle soluzioni più durature ed efficienti. Passione e studio sono la base per la realizzazione di vetrate artistiche di alta qualità, vetri decorati e sabbiati, specchi, cristalli, box doccia, vetro arredo, porte scorrevoli e accessori, una gamma che coniuga design e durevolezza con una certificata resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici, all’usura del tempo.

Ogni fase del progetto viene sempre curata nei minimi particolari, a partire dal sopralluogo, eseguito da personale altamente qualificato e formato, passando dal preventivo personalizzato preciso, dettagliato e trasparente, fino alla realizzazione vera e propria dell’oggetto richiesto, secondo un approccio che è al tempo stesso affidabile e tempestivo, senza che nessun dettaglio venga lasciato al caso. L’azienda offre anche una vasta gamma di servizi come le vetrofanie, la sabbiatura, il patinato, la saldatura laser, il vetro camera; tanti piccoli capolavori di grande artigianato coadiuvato dal meglio che la modernità ha da offrire al giorno d’oggi, per un risultato sempre capace di stupire e di farsi apprezzare. In più è garantita la totale personalizzazione su richiesta.