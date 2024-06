Amato Luxury Living, gli ambienti diventano opera d’arte

Amato Luxury Living annuncia il suo trasferimento in via Ruggero Settimo, numero 74, a Palermo, dove ha inaugurato due nuove boutique di interior design. L’azienda, che da oltre 40 anni si distingue per l'eccellenza delle sue proposte, spazia da soluzioni per pavimenti e rivestimenti a arredo bagno, private wellness, sanitari e rubinetterie. Ogni prodotto è selezionato con cura per garantire qualità e uno stile unico, permettendo di progettare ambienti di straordinaria bellezza.

La prima boutique offre un'ampia gamma di materiali e soluzioni per interni, ideali per chi desidera realizzare spazi raffinati e funzionali. Che si tratti di un'abitazione privata o di una struttura commerciale, da Amato Luxury Living c'è tutto il necessario per trasformare ogni progetto in una realtà estetica e duratura.

Nel secondo showroom, invece, è possibile ammirare una collezione esclusiva di arredi per camera da letto, living, cabine armadio e soggiorno. Gli arredi sono caratterizzati da tessuti ricercati e linee eleganti, pensati per chi cerca di combinare comfort e design in ogni ambiente della casa.

Inoltre, una selezione di articoli regalo completa l'offerta: profumatori per ambienti, vasi, svuota tasche, piatti e complementi d'arredo pregiati e sofisticati, perfetti per ogni evento e ricorrenza.

Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, Amato Luxury Living è un punto di riferimento per la vendita e distribuzione di prodotti destinati alla realizzazione di abitazioni, strutture ricettive, locali commerciali e ogni altra tipologia di edificio pubblico o privato. La professionalità e la passione di Valentino Amato e del suo team si riflettono nell'attenzione ai dettagli e nella cura con cui ogni cliente viene seguito e guidato nella selezione e nella progettazione. L'obiettivo è creare spazi che non solo rispecchino i gusti e le esigenze dei clienti, ma che li superino, trasformando ogni ambiente in un'opera d'arte unica e personalizzata.