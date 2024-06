Q-Tuppo: l’arte della granita siciliana

In Sicilia, terra di sole e sapori autentici, l'estate non è solo mare e sole, ma anche un'esplosione di gusto che prende il nome di granita. Una delizia fresca e rinfrescante che affonda le sue radici nella storia millenaria dell'isola, diventando un simbolo indiscusso della tradizione culinaria siciliana. A Palermo, Q-Tuppo si distingue come un vero e proprio tempio dedicato alla granita, dove la passione per questo prodotto unico si intreccia con la sapienza artigianale e la scelta accurata delle materie prime.

Alla scoperta di un gusto unico

Q-Tuppo non è solo una graniteria, ma un progetto nato dall'amore per la propria terra e dal desiderio di condividere con il mondo un'eccellenza siciliana senza eguali. L'idea è semplice quanto geniale: specializzarsi in un unico prodotto, la granita, per garantirne la massima qualità e valorizzare al meglio la sua storia e le sue caratteristiche uniche.

La ricetta della tradizione

Cuore pulsante di Q-Tuppo è la ricetta segreta della granita messinese, custodita gelosamente. Un tesoro inestimabile che racchiude i segreti per realizzare una granita cremosa, densa di sapore e capace di conquistare anche i palati più esigenti. Ad istruire il team di Q-Tuppo in questo viaggio sensoriale è stato il maestro pasticcere Franco Lazzara, originario di Capo d'Orlando, che ha trasmesso con passione e dedizione la sua conoscenza e la sua esperienza, garantendo l'autenticità e la genuinità di ogni singola variante di gusto.

Ingredienti di eccellenza

La ricetta della tradizione non è l'unico ingrediente del successo di Q-Tuppo. Accanto a questa, troviamo la scelta accurata delle materie prime, selezionate con rigore e provenienti esclusivamente dal territorio siciliano. Pistacchio di Raffadali, mandorla di Avola, limone siracusano, gelsi, fragoline messinesi, mandarino di Ciaculli: ogni frutto viene raccolto al giusto grado di maturazione e lavorato con cura per esaltarne il gusto e la freschezza. Un'attenzione particolare viene riservata anche alla stagionalità, con gusti che cambiano al ritmo delle stagioni, offrendo sempre un prodotto fresco e genuino.

La brioche col tuppo: un connubio perfetto tra Sicilia e bontà! Oltre alla granita, Q-Tuppo vi delizierà con la immancabile brioche col tuppo, rigorosamente preparata artigianalmente. Soffice e fragrante, con il suo caratteristico «tuppo» sulla sommità, è perfetta per accompagnare la granita.

Un'esperienza sensoriale che raddoppia

Gustare una granita di Q-Tuppo non è solo un piacere per il palato, ma un'esperienza sensoriale. Visto il grande successo riscontrato in questi anni, Q-tuppo ha aggiunto un altro punto vendita. Oltre a quello storico in Corso Calatafimi 9 a Palermo, ha aperto anche a Mondello in viale Regina Elena 57b. Un luogo ideale per immergersi completamente nella tradizione e lasciarsi conquistare dal gusto autentico della granita messinese.

Q-Tuppo: un nome che racchiude l'essenza della Sicilia. Un invito a scoprire il vero gusto della granita, un tesoro inestimabile che affonda le sue radici nella storia e nella cultura di questa terra affascinante.