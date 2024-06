Evento all’interno di altre iniziative per rilanciare tutta via Maqueda

Quattro giorni di festival e il ritorno in via Maqueda dopo diversi anni ma non soltanto. L'edizione di quest'anno di Beer Bubbles, prodotto e organizzato da «Utopia», è uno degli appuntamenti che si inserisce all’interno di un progetto culturale più ampio e che punta a valorizzare tutto l’asse di via Maqueda anche nella parte meno conosciuta e meno «trendy» che è quella che va dai Quattro Canti fino alla stazione centrale di Palermo.

Beer Bubbles infatti si inserisce nella rassegna di cinque eventi dal titolo «Rinasce Via Maqueda», che animerà, con iniziative da giugno a dicembre, «Maqueda Città», appunto il tratto di strada Quattro Canti-stazione.

Intanto c’è da gustare fino a domenica 16 giugno “Beer Bubbles”, il festival delle birre artigianali con i suoi 25 birrifici. Dalle 17 alle 2, la strada ospiterà gli stand con i maestri birrai che vengono dalla Sicilia e da tutta Italia.

La cosiddetta parte “bassa” di via Maqueda tornerà ad animarsi dal 3 al 6 ottobre con il secondo evento incluso nella rassegna prodotta da «Utopia». Il titolo è “This Is Sicily e sarà il primo festival dedicato alla Sicilia a 360 gradi, dal cibo alla musica all’artigianato. E non perdetevi neanche «Ciuri Ciuri», un urban market, ispirato al famoso Mercato dei Fiori di Amsterdam, una delle grandi attrazioni turistiche della città olandese, dedicato al mondo delle piante e al rispetto per l’ambiente, in programma dal 12 al 15 settembre.

Maggiori informazioni si trovano sulla pagina Facebook di Utopia (https://www.facebook.com/utopiaeventscommunication?locale=it_IT).

“La realizzazione di eventi culturali e ricreativi, che offrono intrattenimento e opportunità di socializzazione, possono giocare un ruolo fondamentale nel processo di rigenerazione dell’asse Maqueda Città - dice Alessia Billitteri di Utopia - Una rassegna di eventi che racconterà un centro storico per la prima volta unito, dove i Quattro Canti non rappresenteranno più lo spartiacque tra due strade, ma il cuore pulsante di un asse viario pedonale culturalmente e socialmente coeso”.