Cefalù, tre giorni fra delizie dei pizzaioli e show

A Cefalù una grande festa per celebrare la pizza: un week end intero che è anche l’occasione per riassaporare l’estate, la splendida spiaggia, le stradine del centro storico e lo straordinario Duomo con i suoi mosaici che è Patrimonio dell’Umanità e protetto dall’Unesco. Pizzaioli napoletani e cefaludesi lavoreranno insieme per consacrare un alimento diventato a sua volta patrimonio (immateriale) dell’Unesco: appunto la pizza.

Dal 14 al 16 giugno prossimi presso il Lungomare Giardina si terrà per la prima volta il Cefalù Pizza Fest, evento gastronomico e musicale tra i più attesi dell’anno. Il festival è organizzato dall’associazione Demetra in collaborazione con il Comune di Cefalù e l’Accademia pizzaioli partenopei e fa parte del tour nazionale “Non Solo Pizza in tour”.

L’evento vedrà l’allestimento di 15 postazioni gestite da pizzaioli locali e da rinomati maestri pizzaioli Napoletani dell’Accademia Pizzaioli Partenopei (APP). Questa collaborazione assicurerà un’ampia varietà di gusti, dai sapori della classica margherita a specialità gourmet contaminate dalle tradizioni napoletane e siciliane.

Protagonista non sarà soltanto la pizza classica: all’interno della kermesse ci saranno stand dedicati alla pizza fritta e alle specialità dolciarie siciliane e napoletane.

Un’area palco ospiterà invece spettacoli di vario genere che renderanno questi tre giorni ancora più vivaci e indimenticabili. Tra gli eventi serali, Radio Time 90 Dance Show presenta “Noi suoniamo gli anni 90“: è previsto per la sera del 15 giugno, a partire dalle 22. Domenica invece le note del Dj Tin Tarantino “Big Reunion”.

Ma ecco il programma completo del Cefalù Pizza Fest

Venerdì 14 giugno

Ore 18:00 Apertura Stand Pizza Fest. Inaugurazione del Pizza Fest e taglio del nastro. Saranno presenti Pizzerie locali Siciliane, Pizzerie Napoletane con le loro specialità. Intrattenimento musicale itinerante con gruppi siciliani e napoletani. Ore 22:00 Schizzechea Band – Pino Daniele Tribute

Sabato 15 giugno

Ore 12:00 Apertura Stand Pizza Fest. Sciuscià Musica in Maschera Napoletana. Ore 18:00 Apertura Stand Pizza Fest. Esibizione Pizza Freestyle e intrattenimento musicale. Ore 22:00 Radio Time anni ’90 Tour.

Domenica 16 giugno

Ore 12:00 Apertura Stand Pizza Fest. Intrattenimento musicale itinerante con gruppi siciliani e napoletani. Ore 18:00 Apertura Stand Pizza Fest. Ore 20:00 Fried Chaps Live Band. Ore 22:00 Big Reunion

Durante la manifestazione artisti di strada, esibizioni, animazione e intrattenimento con Roby D’Antoni.