Gli apparecchi acustici Audiotecnica

Audiotecnica Dos srl è un centro assistenza specializzato nella progettazione, vendita e riparazione di apparecchi acustici, con sede a Palermo in Viale Croce Rossa 12. Audiotecnica Dos srl progetta apparecchi acustici digitali di ultima generazione, realizzati su misura in seguito alla visita audiometrica. Il centro nasce 27 anni fa dall’iniziativa del Dr. Pietro Corrao, che dopo la laurea in Scienze e Tecniche Audioprotesiche presso l'Università Molinette di Torino, fonda Audiotecnica e da giovane realtà diventa presto il più grande centro per protesi acustiche e terapie riabilitative a Palermo. Oltre a proporre un'ampia gamma di apparecchi acustici di altissima qualità, Audiotecnica Dos srl propone alla propria clientela numerosi altri servizi tra i quali la prova gratuita di 30 giorni. Tutti gli apparecchi acustici di Audiotecnica Dos srl possono essere provati gratuitamente e senza alcun impegno d'acquisto per 30 giorni.

Audiotecnica Dos srl propone anche attività logopediche e visite otorinolaringoiatriche. Gli apparecchi acustici vengono forniti con la polizza «Sogni Tranquilli», una polizza gratuita che prevede la garanzia totale di 3 anni, che comprende anche furto, smarrimento e danno arrecato. La polizza, inoltre, offre la possibilità di ricevere la revisione e la pulizia dell'apparecchio, con cambio filtri, gratuita per sempre. Audiotecnica Dos srl permette anche di ricevere delle consulenze personalizzate presso il proprio centro a Palermo. Le consulenze vengono eseguite da personale esperto e specializzato, che, in seguito a una visita audiometrica, consiglierà l'apparecchio acustico più adatto alle vostre esigenze. Le sale del centro sono suddivise in base al tipo di visita o attività da svolgere, con un ambiente realizzato ad hoc per accogliere anche i più piccoli.

Il laboratorio interno è dotato di macchinari all'avanguardia, in grado di riparare o personalizzare gli apparecchi acustici in base alle necessità di ogni cliente. Vengono eseguiti esami audiometrici in cabina silente e in campo libero, esami impedenzometrici, audiometria vocale e verifica strumentale della resa protesica. Da oltre 20 anni Audiotecnica Dos srl è attiva nella costruzione di nanotecnologie e in particolare: apparecchi acustici endoauricolari; apparecchi acustici per sordità profonda; apparecchi acustici retroauricolari; apparecchi acustici ricaricabili; impianti cocleari.

Audiotecnica è anche partner Signia e Phonak, che rappresentano due dei principali produttori a livello mondiale di apparecchi acustici.