Cam Materassi, qualità e comodità da oltre mezzo secolo

La CAM a Palermo in via Cilea 37 produce materassi d'ogni genere e misura, proponendo una gamma completa di prodotti del settore bedding. Fondata nel 1968 da Benedetto Salamone, la CAM (Confezione Artigiana Materassi) è cresciuta negli anni grazie al sostegno dei tanti siciliani, che hanno dato fiducia all’azienda scegliendo il marchio CAM per il proprio riposo. Benedetto come tutti gli artigiani è stato l’artefice insieme alla moglie, di un marchio e di un prodotto, che è immediatamente ascrivibile ad una persona, al suo vissuto e alla sua passione.

La Cam ha fatto dell’artigianalità un valore, una vera e propria mission aziendale, la stessa che muove ancora oggi le mani per cucire, rifinire, tagliare, prendere e posare. La «dimensione produttiva» è rimasta genuinamente artigianale, i materassi sono realizzati da sempre seguendo la migliore delle tradizioni. Un materasso ben fatto deve garantire una buona portanza, la giusta accoglienza e durata nel tempo, e c’è solo un modo per farlo: utilizzare la migliore materia prima e lavorarla con maestria. La CAM ancora oggi è impegnata quotidianamente a dare un senso di continuità a quel progetto che ha visto susseguire ormai tre generazioni in più di 50 anni d'attività. La Cam si è evoluta, è rimasta al passo con i tempi e oggi non è più soltanto un’azienda produttrice di materassi ma commercializza e vende tutto ciò che di meglio si trova nel settore del riposo. La cura e la passione accomunano tutti i giorni in questo lavoro, e permettono di seguire sempre da vicino le ultime tendenze in fatto di materassi, letti, reti, guanciali, biancheria da letto e tanto altro: alla Cam potrai trovare e scoprire tutte le novità in fatto di sonno e relax. Con i materassi la CAM propone una filiera corta che avvicina chi fa le cose a chi le fa proprie. È un rapporto diretto con il cliente, al quale viene assicurata una qualità vera e visibile, senza suggestioni.

Una consulenza attenta alle esigenze di ciascuno grazie alla disponibilità di personale con grande esperienza nel settore del riposo in grado seguire il cliente con empatia, dare i giusti consigli in maniera semplice e diretta. In via Cilea 37 a Palermo hai sempre l’opportunità di vedere e toccare con mano, ma soprattutto di provare con comodo se il prodotto è quello giusto per te. Alla Cam trovi sempre il giusto prezzo. Un servizio di consegna dedicato, con personale qualificato, rapido ed efficiente fa risparmiare sui costi di trasporto, per offrire tempi rapidi, flessibilità di orario e un'esperienza di acquisto totalmente personalizzata alle tue esigenze.