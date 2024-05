«Le lunette», mare e bontà a Mondello

L’estate, la Sicilia, il sole, il mare. In un’immagine da cartolina come questa non può di certo mancare il gelato, nella cui preparazione i maestri siciliani hanno sempre rappresentato l’eccellenza. E dove scegliere di refrigerarsi se non nella suggestiva Mondello, il borgo marinaro più amato dai palermitani e dai turisti per la sua ampia spiaggia e le sue acque cristalline? Ed è proprio a Mondello che il sogno di una famiglia ha preso forma, quando nel 1994 il bar «Le Lunette» ha avviato la propria attività. Un punto di riferimento per chi ama il gelato tradizionale fatto nell’eccezione più ampia del termine artigianale dove il risultato è un mix di materie prime eccellenti e lavorazione d’altri tempi. Più precisamente, «Le Lunette» è una gelateria e bistrot ma ha da sempre fatto dell’arte del gelato il proprio core business. Sito in Viale Regina Elena 1/2, offre la possibilità di gustare un ottimo gelato sedendo a ridosso della spiaggia o, per i più dinamici, percorrendo il lungomare.