Fotocopiatrici a noleggio: i vantaggi Valtex

La ditta Valtex s.r.l., partner Toshiba per la Sicilia, è un’azienda fondata nel 1990, che si propone sul mercato come partner tecnologico globale, grazie all’esperienza pluriennale nel settore di vendita, assistenza tecnica e noleggio operativo di fotocopiatrici. Si trova a Palermo in via Giotto 50 (apertura dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18,30 con orario continuato).

È una ditta consolidata e dinamica, la cui filosofia aziendale si basa su:

- Capacità e competenze professionali con costante aggiornamento e predisposizione all’innovazione tecnologica.

- Completa soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del cliente con il conseguimento e mantenimento, attraverso l’offerta dei prodotti/servizi, di una precisa immagine di professionalità ed efficienza.

- L’attenzione alle risorse umane, l’orientamento al mercato, l’organizzazione tecnologica sono i punti di forza.

Una proposta vantaggiosa è il noleggio operativo: si tratta di una soluzione di gestione stampa innovativa, che offre al cliente numerosi vantaggi per la propria attività, sia a livello tecnico che fiscale.