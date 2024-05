Azienda D’Amore, patate per tutti i gusti

Quest'anno il tema dell'appuntamento sarà "Raccogliere la diversità, nutrire la speranza", sottolineando il fatto che, con oltre 5.000 varietà migliorate e varietà autoctone, esiste un'ampia scelta per le esigenze dei diversi sistemi di produzione, preferenze culinarie e applicazioni industriali, soprattutto in questi tempi turbolenti in cui molti sistemi agroalimentari sono minacciati in tutto il mondo da guerra e crisi. Prodotte in numerosi sistemi agricoli, dai piccoli proprietari che producono manualmente varietà autoctone sulle Ande alle grandi aziende agricole commerciali e meccanizzate in tutti i continenti del mondo, le patate sono fondamentali per raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare i mezzi di sussistenza e raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Le celebrazioni forniranno una piattaforma completa per conoscere meglio il ruolo della patata nella lotta alla fame, alla povertà e alle minacce ambientali ai sistemi agroalimentari, nonché per aumentare la consapevolezza delle minacce che il raccolto si trova ad affrontare, tra cui la variabilità climatica, la ridotta fertilità del suolo e le fitopatologie oltre che i parassiti. Verrà inoltre riconosciuto il ruolo dei piccoli agricoltori a livello familiare, di cui una percentuale significativa sono donne, nella salvaguardia dell'ampia gamma di diversità delle colture, mentre sarà celebrata anche la dimensione culturale e culinaria della preparazione e del consumo di piatti a base di patate. Un esempio lampante della passione familiare in questo campo è l’azienda palermitana D’Amore.

«Vantiamo - aggiungono - macchine automatiche e abbiamo investito nel “green” con un impianto fotovoltaico per avere il minore impatto possibile sull’ambiente». L’azienda produce per la ristorazione, la grande distribuzione (Gdo) e il mercato ortofrutticolo. In particolare la «D’Amore Srl» produce dal 2020 (nel formato da 2 kg) la D’Amorella che inizia a far parte non solo del mercato del fresco (è adatta per uso da forno e da bollitura) ma anche nel mondo della Gdo. Nel 2021 nasce la «D’Amorella Le Fritte», patate adatte a tutti gli usi di frittura (chips, bastoncini, crocchette). «I formati di patate lavate che confezioniamo - sottolineano i soci - per patate da forno e bollitura sono le Wert Bag da Kg 2.00 Kg 1.5 (D’Amorella), il sacco rete Rachel Kg 2.5 Kg 3.00 Kg 3.5 Kg 4.00 sino al 10 kg (D’Amore). Le patate da frittura D’Amorella Le Fritte sono in Wert Bag da kg 2, sacco Rachel da Kg 10». La sede deposito dell’azienda è in via Gaetano Lodato a Palermo. C’è poi la sede stand all’interno del Mercato Ortofrutticolo e la sede di confezionamento di via Valenza 55.

Tra ottobre e novembre l’azienda si occupa anche della fornitura di patate da seme di origine olandese a produttori siciliani sia della Sicilia orientale che occidentale per il nuovo raccolto che va da maggio sino a luglio. Da febbraio a marzo viene invece fornito seme da produttori francesi per il raccolto che va da agosto sino a maggio.

Per gli approvvigionamenti si va per periodi: agosto-maggio Francia; maggio-giugno Italia-Sicilia; giugno-agosto Italia-Veneto; agosto-settembre Abruzzo e Francia.