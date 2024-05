Retrogusto, il trionfo della qualità

Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata dell’hamburger, istituita ufficialmente negli Stati Uniti alcuni anni fa per dare il via alla stagione del barbecue. In realtà la vera origine dell’hamburger è europea e precisamente ad Amburgo, come rivela il nome stesso. Agli inizi dell’Ottocento infatti nella città tedesca i primi hamburger di manzo venivano consumati velocemente dagli operai con pochi soldi e poco tempo a disposizione per il pranzo. L’idea del panino con la polpetta fu importata successivamente negli Stati Uniti dai numerosi emigrati tedeschi. Oltreoceano compare per la prima volta in un menu nel 1836 e da allora è in continua ascesa: nel 1921 in Kansas apre il primo fast food su larga scala. Grazie alle catene si è infine diffuso in tutto il mondo.

La ricorrenza dedicata al panino più famoso del mondo si ricorda e festeggia anche in Italia, dove da qualche tempo si è evoluto il concetto stesso di hamburger: da polpetta a basso costo e di incerta qualità a piatto gourmet con carni di prima scelta e ingredienti di eccellenza. Una tendenza che anche in Sicilia e a Palermo si è fatta largo. La strada dell’hamburger ha preso infatti delle direzioni davvero inaspettate, trasformando la ricetta in molte gustose varianti.