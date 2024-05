Ritrovare benessere e relax con i servizi del Jovi Center

La vita frenetica di tutti i giorni ci porta a cercare un "rifugio" dove poter ricaricare il nostro benessere psicofisico. E nel cuore di Palermo, in via Libertà, c’è il centro benessere Jovi Center, un punto di riferimento per molti clienti che cercano professionalità, competenza e tutte le innovative tecnologie per il miglioramento degli inestetismi che preoccupano le donne. Ad accoglierli c’è Giovanna Mistretta, la beauty specialist qualificata con più di 35 anni di esperienza nel settore che saprà consigliare, attraverso un esame specifico impedenzometrico, come stabilire un percorso personalizzato in modo da migliorare l'aspetto fisico e migliorare gli inestetismi.

Il centro Jovi Center è quindi una vera e propria oasi di relax con personale altamente qualificato. Tra i diversi servizi di estetica di base ed estetica avanzata si può scegliere tra una varietà di ben 12 tipi di massaggio. Come: il massaggio anticellulite, linfodrenante, eseguito con una serie di dolci manovre ritmiche molto delicate ma profonde. Un altro massaggio molto richiesto è il madera, il connettivale e il terapeutico. Infine si possono trovare anche massaggi eseguiti con una tecnica all'avanguardia che si attiene al metodo slim shape, mirato alla riduzione, tonificazione e modellamento dei tessuti in maniera performante. Oltre alla manualità che risulta fondamentale si aggiungono diverse tecniche e apparecchiature per il dimagrimento per il quale il centro risulta specializzato nel settore. Chiamando si può chiedere una consulenza gratuita con esame impedenziometrico per organizzare insieme al personale altamente specializzato un percorso mirato e personalizzato. Se state cercando benessere e relax il centro Jovi Center è il posto giusto per ritrovare l’amato "benessere psicofisico".