Sicurezza sul lavoro: Studio Imprese offre servizi innovativi on line

In occasione della Giornata della Sicurezza sul Lavoro, vanno sottolineate le innovazioni nel settore portate avanti da Studio Imprese: è un’azienda che dal 2010 si impegna nel campo della sicurezza spaziando in tutti i campi collegati alla tutela dei luoghi di lavoro. Con sede a Misilmeri (Palermo) in via Nazionale, 228, Studio Imprese ha rivoluzionato la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro grazie all’uso di tecnologie avanzate e alla creazione di una piattaforma in cloud, www.supportoimprese.it, che permette una gestione integrata e conforme alle normative vigenti.

Consulenza Globale

Studio Imprese offre un servizio completo che spazia dalla formazione alla consulenza digitale e tecnica.

Certificazioni e Accreditamenti

L’ente vanta accreditamenti regionali e certificazioni di qualità, come la EN ISO 9001:2015, che attestano l’eccellenza dei suoi servizi.

Formazione e Supporto

Attraverso corsi di formazione in aula, videoconferenza sincrona, asincrona e al proprio Centro di Addestramento (Unico in Sicilia) e alla piattaforma cloud, Studio Imprese supporta le imprese nei loro obblighi normativi e quindi nella gestione della sicurezza sul lavoro.

Innovazione Tecnologica

La piattaforma Supporto Imprese rappresenta un passo avanti nel settore, facilitando le imprese nella gestione documentale prestando attenzione ai dispositivi interattivi come il “qr-code verifica impresa sicura” per avere i propri requisiti tecnico professionali sempre a portata di click, il tutto messo a disposizione delle proprie ditte abbonate alla piattaforma supportoimprese.it. In questo modo Studio Imprese continua a essere un punto di riferimento per le imprese che cercano di navigare nel complesso mondo della sicurezza sul lavoro, dimostrando che l’innovazione tecnologica può andare di pari passo con la crescita e lo sviluppo sostenibile.

Le imprese nel settore delle costruzioni in particolare dovranno presto dotarsi di una patente a punti rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro. Senza questa patente, non potranno più esercitare le loro attività. Oltre all’ottenimento della patente attraverso il possesso di determinati requisiti, le imprese dovranno anche monitorare questi requisiti nel tempo e la loro adattabilità alle nuove evoluzioni aziendali. Questo al fine di evitare la decurtazione dei punti e quindi la possibile sospensione dell’attività.

Il sistema digitale interattivo in cloud, SupportoImprese.it, rende semplice la gestione, il mantenimento, l’adattabilità alle nuove evoluzioni aziendali e il monitoraggio di questo nuovo prossimo adempimento legislativo. La sede principale è a Misilmeri con annesso Centro di Addestramento, quest’ultimo sito è in via L29, 20. Un’ulteriore sede è dislocata a San Giovanni Gemini (Agrigento).