Estate di show al Citysea di Natale Giunta

Come in ogni nave da crociera, il teatro è il centro della vita di bordo, anche per il Citysea dello chef Natale Giunta, che si trova al Molo trapezoidale della Cala a Palermo, l’anfiteatro sarà il cuore pulsante della stagione. La città della ristorazione inaugurata al Marina Yachting, lo scorso dicembre, il cui stile è ispirato proprio ad una imbarcazione di lusso, con i suoi 2500 metri quadri, su tre piani, un rooftop, cinque cocktail bar e una modernissima sala congressi, si appresta ad inaugurare il prossimo 24 maggio l’anfiteatro all’aperto, con la vista più bella del mondo, divisa tra il waterfront del Golfo di Palermo e Monte Pellegrino.

Gestito dallo chef Natale Giunta, Citysea Anfiteatro&Cocktail Bar arricchirà la movida cittadina e sarà un nuovo luogo deputato ad ospitare cultura e spettacolo. Musica di alta qualità si alternerà a momenti di pura evasione e grande allegria con i più rinomati comici dell’isola. Ci sarà spazio anche per i tributi dedicati ai grandi della musica internazionale. Il tutto legato dal comune intento di poter fruire di un luogo unico in città.

On Air, è il nome della rassegna multidisciplinare, pensata per Citysea Anfiteatro&Cocktail Bar dal noto fotografo palermitano Pucci Scafidi e da Federica Inglese Drago che andrà da maggio ad ottobre. Troveranno spazio la narrazione di storie, l’ascolto di musica vera, dalla classica al jazz, sino alle nuove correnti stilistiche più attinenti ai giovani, all’intrattenimento leggero.

On Air è caratterizzata da diverse aree tematiche: “Jazz @ the sunset”, con i musicisti più affermati nel mondo del jazz; “Sicily on the rocks”, con video installazioni di Pucci Scafidi accompagnate da live dj set e musicisti ospiti. E, ancora, “Classica per tutti”, in collaborazione con il Conservatorio di Palermo; “Parole Parole”, la comicità che fa bene alla salute, un varietà italiano con attori, cantanti e, infine, “The new generation” con sonorità pop, nu soul, R n B e nuovi talenti internazionali. Gli spettacoli si terranno con cadenza settimanale e si svolgeranno con la formula della doppia esibizione, una alle 19,00 e l’altra alle 21,30. I biglietti saranno disponibili sulla piattaforma di Ticket One e presso i punti vendita del circuito Box Office.

Citysea, in pochi mesi, con la sua alta cucina, l’originalissima steak house con carni da tutto il mondo e due banconi di sushi, è già diventato meta preferita dell’imprenditoria cittadina, dei calciatori, dei personaggi dello spettacolo, degli amanti della cucina sofisticata e del turismo deluxe. Ogni domenica, la sua terrazza, grande più di 600 metri quadri si trasforma nella prua di un grande yacht dove tanti affezionati amano godersi anche il brunch.

L’anfiteatro, inoltre, contiene le due finestre simbolo di Citysea, una che guarda il lago all'interno di Castello a mare con la nota fontana danzante, i tetti della città, la cupola del teatro Massimo, San Domenico, le chiese del centro storico, il grattacielo dell'Ina, il golfetto della Cala, Palazzo Butera fino a tutta la costa sud e l’altra è uno sguardo azzurro come il mare sul porto industriale e crocieristico.