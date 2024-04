SiAr, trivellazioni e lavori di qualità

Il 22 aprile 1970: è questa la data dedicata per la prima volta al nostro pianeta. Dopo 54 anni dalla sua istituzione, l’aggravarsi della situazione ambientale, con inondazioni, siccità, frane e tanto altro, rendono oggi sempre più attuale la necessità di saper gestire in maniera appropriata le risorse naturali specialmente nel nostro territorio. Numerosi sono i ricercatori ed enti attenti a queste tematiche, tra questi spicca l’impresa palermitana Si.Ar. trivellazioni di Rosario Simonetti, che da oltre 30 anni ha a cuore la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Nata come impresa di trivellazioni, negli anni ha acquisito numerose certificazioni (SOA CAT OS21 e CAT OS20-B, ISO-9001-2015, ISO-1401, ISO-45001), macchinari e competenze rendendosi un’impresa leader nel settore ambientale, in grado di prestare lavori e servizi ad enti pubblici e privati anche in condizioni logistiche, ambientali ed operative disagiate.

Tra i principali servizi che vengono svolti vi sono: Indagini geognostiche per la caratterizzazione del sottosuolo, con installazione di inclinometri o piezometri ove richiesto, necessari per il monitoraggio di aree in frana; Consolidamento di costoni rocciosi; Campionamenti ambientali per prevenire o attenuare la dispersione di inquinanti sia su terra ferma (lavori on shore) che in aree marino costiere e portuali (lavori off shore); Realizzazione di pali, micropali e berlinesi; Ricerche idriche con realizzazione di pozzi. La moltitudine di servizi offerti, ha fatto in modo che negli anni si venissero a creare collaborazioni anche con enti a livello nazionale, come ad esempio: Rfi, Amap, Arpa, Ispra, Siciliacque, Eni, Inaf, Unipa.