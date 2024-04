La madrina Giusi Battaglia: «Un piacere tornare a Cerda»

A tenere a battesimo la 42^ edizione del Cynara Festival una madrina che Cerda la conosce molto bene: Giusi Battaglia, giornalista, ufficio stampa e conduttrice di Giusina in cucina su Food Network (ma dal gennaio scorso anche parte del cast di È sempre Mezzogiorno su Raiuno). Nella cittadina siciliana ha trascorso infatti la sua, felicissima, infanzia. «Auguro a tutti di crescere in un piccolo centro, il paese è la mia famiglia», spiega Giusi Battaglia. «Non ci vado spesso, ci sono ritornata per reperire dei prodotti e l’anno scorso mi hanno conferito un premio… questa volta non vedo l’ora di stare in mezzo alla mia gente. I carciofi? Io sono cresciuta a pane e carciofo: a casa se ne pulivano anche 150 alla volta. Era la base della dieta. Perché quello di Cerda ha un sapore unico, è tenero e si scioglie in bocca». Amatissima testimonial della cucina siciliana («mi fermano per dirmi che sono proprio come appaio in video, il complimento più bello») e di fatto sdoganatrice delle ricette regionali in tv con 8 edizioni e 150 puntate trasmesse, Giusi Battaglia ha appena iniziato le riprese del nuovo format Giusina in cucina on the road, dedicato al racconto del territorio siciliano e spin off del programma originario. «Esiste una moltitudine di tipicità, è un dovere quello di raccontarle», spiega ancora la giornalista. «La cucina rende felici: e questa felicità può arrivare anche attraverso un libro o la tv».