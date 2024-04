Il ricettario della brigata delle signore

Partiamo con la signora Clotilde Lo Verde che propone una Frittata di carciofi e pecorino, una portata semplice, ma stuzzicante e che conquista ogni palato. Basterà un filo d'olio extravergine d'oliva per far soffriggere in padella i carciofi assieme a una cipolla bianca tagliata a fettine, da condire poi con un pizzico di sale e pepe nero. Raggiunta la giusta cottura, si potrà aggiungere il composto di uova e formaggio, qualche foglia di menta sminuzzata, e cuocere la frittata da entrambi i lati. Un trionfo di profumi e sapori.

Ninetta Virga è pronta a deliziarci con i Carciofi intuppati, così chiamati perché tappati con l’uovo ed infine fritti in padella per saldare il ripieno interno. Quest’ultimo è realizzato con un impasto di prezzemolo, cipolla sminuzzata, pangrattato, pecorino grattugiato (o parmigiano), sale e pepe, il tutto legato con le uova battute per poi terminare la cottura nella salsa di pomodoro. Un piatto facile da preparare e dove fare la scarpetta è d'obbligo.

Rosalia Bartolotta conquista cuori e palati con gli Involtini di vitello ripieni di carciofi. Un secondo semplice, un incontro di sapori tra le fettine di carne arrotolate intorno a un impasto fatto di uva passa, pinoli, primosale tagliato a cubetti, pangrattato, pecorino grattugiato, prezzemolo e qualche fogliolina di menta. Foglie d'alloro e cipollotto saranno il tocco finale per un piatto invitante sin dal primo morso!

Tiziana Cirà presenta infine le Pennette alla crema di carciofi cerdese, un primo delicato e dal richiamo primaverile. Il suo condimento è decisamente particolare, ottenuto da un'attenta cottura del nostro amato ortaggio ben amalgamato all'aglio e al cipollotto tritati e soffritti, il tutto condito con basilico, prezzemolo, sale e un pizzico di peperoncino. Il composto verrà infine frullato e dolcemente unito alla pasta. Una bontà unica e da non perdere.

Nozze con i vini doc di Monreale

Un «matrimonio d’amore» tra il Carciofo spinoso cerdese e i vini della Doc di Monreale.

A viverlo sarà una folta platea di pubblico che da oggi al 28 aprile si riunirà nel piccolo borgo compreso tra l’Himera settentrionale ed il Torto, prendendo parte ai laboratori del gusto del Cynara Festival. «Armonie divine» con protagoniste le varietà a bacca bianca (Catarratto) e a bacca nera (Perricone e Syrah) delle sette aziende iscritte al disciplinare della storica denominazione, in abbinamento alle diverse declinazioni gastronomiche del carciofo di Cerda. Un prodotto dalle mille sfaccettature e pronto a tutti gli usi, come può essere la patata. Anche questo magnifico ortaggio può infatti essere bollito, stufato, farcito, fritto, trasformato in una crema succulenta per ripieni di pasta fresca, diventare il condimento ideale da accostare a piatti di carne, o ancora, consumato al naturale per meravigliose insalate «illuminate» dall’olio extravergine rigorosamente siciliano. Sarà pertanto un nobilissimo incontro quello che animerà le strade di Cerda. Proprio qui, infatti, dove la cucina dell’Isola ha lasciato indelebile la sua impronta, avventurosi e amanti dell’eno-gastronomia di qualità troveranno un connubio di sapori autentici e genuini ma anche grandi vini, provenienti da una terra d’elezione come l’areale della Doc di Monreale. Si partirà da un fritto leggerissimo in tempura a base di carciofo spinoso cerdese e la freschezza di un Catarratto d’altura - vitigno a bacca bianca principe di questo habitat produttivo – o ancora dall’armonia di una caponata di carciofi accostata ai sentori di frutta rossa matura, spezie e macchia mediterranea del Perricone, gloriosa varietà a bacca nera della Sicilia, un tempo assai diffusa e oggi finalmente valorizzata. Infine, la croccantezza di un carciofo «imbottito» al forno per il Syrah di rango della Doc di Monreale, rara espressione d’eccellenza enologica di un «fare artigianale» che ha reso questo territorio un punto di riferimento più che interessante nell’immaginario collettivo.

Le sette aziende della Doc di Monreale:

- Alessandro di Camporeale

- Case Alte

- Feudo Disisa

- Porta del Vento

- Principe di Corleone

- Sallier de la Tour

- Terre di Gratia

Mille delizie nei ristoranti, bontà per tutti i gusti

La Ristorazione è protagonista del Cynara Festival. Le prelibatezze della cucina locale saranno proposte con l’autenticità di una tradizione che ha reso la Città di Cerda Capitale del Carciofo in Sicilia. Ecco una selezione dei ristoratori aderenti alla manifestazione che include anche Palermo, Bagheria, Cefalù, Termini, Castelbuono e Campofelice di Roccella. Consigliata la prenotazione.

