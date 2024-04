La Rotonda, un’icona da mezzo secolo

Nino Guttilla e la moglie Maria Butera, con i loro figli, Rosi, Giovanni e Annamaria, hanno portato avanti con passione e dedizione questo progetto negli ultimi decenni. La Rotonda è diventata nel corso degli anni molto più di un semplice punto di ristoro, è diventata per la comunità locale un punto di ritrovo e un punto di riferimento per i viaggiatori che desiderano godersi un momento di relax e convivialità sul lungomare di Casteldaccia.

Celebrare i cinquant'anni di un'icona locale come La Rotonda è un omaggio non solo alla sua storia, ma anche alla sua capacità di evolversi e di rimanere sempre al passo coi tempi. Nasce da un’idea di Giovanni Guttilla (nato nel 1906), e fu fondata nel lontano 1974 dai suoi figli Nino e Salvatore.

Riuscire ad accomunare generazioni di clienti è una bella soddisfazione. Quali le prospettive?

«Abbiamo tante idee per il futuro, ma ciò che ci auguriamo è di mantenere lo stesso entusiasmo di sempre ogni giorno, sperando che questo possa arrivare ai nostri clienti. Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie alla passione e alla dedizione che c'è nella nostra famiglia. I nostri figli, che rappresentano la nuova generazione, collaborano già con noi all'interno dell'azienda in maniera attiva. Speriamo possano portare avanti i nostri ideali e i nostri progetti futuri».

E per l'estate avete delle sorprese?

«Al momento non abbiamo alcun evento in programma, rimarremo aperti tutti i giorni della settimana, dalle 9 all'1, sperando di accogliere i clienti nella migliore maniera possibile».

La Rotonda si pone l’obiettivo di sempre: quello di offrire alla clientela un prodotto di qualità con grande attenzione ai dettagli, offrendo una ristorazione completa ed un servizio veloce.

La Rotonda si distingue anche per la cordialità del suo staff, che ogni giorno si impegna al massimo per regalare un’esperienza piacevole al cliente in un’atmosfera familiare, sia per chi sceglie di sedersi comodamente ai tavoli, sia per chi opta per il pratico servizio da asporto.

Innovazione, passione e dedizione. Questi in conclusione gli elementi essenziali che hanno contraddistinto i primi cinquant'anni di storia de La Rotonda, un luogo dove le persone si incontrano, si divertono e si rilassano difronte al mare.

Niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza l’affezionata clientela, ecco perchè La Rotonda con gratitudine oggi a partire dalle ore 18 è pronta a festeggiare nell'omonima piazza antistante il locale, invitandovi a trascorrere insieme una serata ricca di sorprese. In uno scenario fantastico dove l’accoglienza si unisce magicamente alla classe e alla ristorazione.