Grande festa a Palermo per il ritorno della Fiera

Ritorna in grande stile e in grande forma la Fiera Campionaria del Mediterraneo nella sua sede storica, con ingressi su via Sadat e piazza Cascino a Palermo. La fiera, targata Mediexpo, con il patrocinio della Regione Siciliana, dopo cinque anni, viene restituita alla città. Sarà inaugurata domani, sabato 20 aprile, e resterà aperta fino al 5 maggio. Apertura tutti i giorni dalle 16 alle 24 (compresi i giorni festivi 25 aprile e 1 maggio); la domenica dalle 10 alle 24. Ingresso gratuito per tutti da lunedì a venerdì (tranne i festivi) dalle 16 entro le 19. Dopo le 19 il costo del biglietto per gli adulti sarà di 2,50 euro. I bambini dai 7 ai 12 anni pagheranno 1 euro. Ingresso gratuito sempre per i bambini fino a 6 anni.

Utilizzata come hub vaccinale, in periodo covid, e poi chiusa per i lavori di messa in sicurezza che l’hanno resa agibile, la 69° Fiera Campionaria, con 70 mila metri quadrati di superficie tra padiglioni ed aree espositive esterne, torna ad essere punto di riferimento e di interesse commerciale per gli espositori provenienti da tutta Europa. Si tratta del maggiore polo espositivo della Sicilia dalla lunga tradizione, che esiste e resiste. Automobili, barche, arredo casa e giardino, shopping, food, arti e hobbistica. Centinaia di stand fuori e dentro i padiglioni saranno presenti con diverse tipologie merceologiche. Provenienti da tutta Italia e anche dall’estero sono pronti ad accogliere i tanti visitatori, presentando i loro prodotti e servizi. Largo spazio sarà dato anche all’artigianato locale ed etnico e un lungo viale sarà dedicato alle associazioni di volontariato che operano sul territorio siciliano. Da Mediexpo hanno ricevuto gratuitamente spazi e stand per presentare le loro attività e progetti e sensibilizzare i cittadini al volontariato. Non mancherà la grande area food, quest’anno più ampia e attrezzata, con lo street food siciliano ma anche piatti tipici di altre regioni italiane e anche da più lontano. Tavolini e sedie arrederanno la parte centrale e più alta della Fiera e ogni sera sarà un tripudio di odori e sapori. Sarà possibile dunque rilassarsi, dopo il lungo tour tra i padiglioni della Fiera, e gustare all’aria aperta del sano e buon cibo, in compagnia di amici e parenti. Tra i banchi gastronomici: porchetta, kebab e gli immancabili panini con panelle e crocchè, simboli inconfondibili del cibo palermitano. Per i palati più fini ed esigenti anche carne e pesce arrostiti sulla brace al momento e dolci e gelati di tutti i tipi. Una Fiera dentro la Fiera quella riservata al Food: grande, ricca e con tanto assortimento. Stand e gazebo invece con salumi, formaggi e prodotti tipici della terra saranno stati allestiti al centro della Fiera e tra una degustazione e l’altra qualcuno potrà fare un vero e proprio apericena.