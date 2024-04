Concerti, sfilate e tante risate: ogni sera uno show diverso

Ricco anche il programma degli eventi collaterali che si terranno all’interno della Fiera Campionaria, con la direzione artistica di Sasà Taibi di Rta, anche quest’anno media partnership della Fiera. Tanti i momenti di intrattenimento e spettacoli gratuiti nelle ore pomeridiane e tutte le sere a partire dalle 21. Tra gli artisti i “I 4 Gusti”, “I Respinti” e tanti altri volti noti della comicità siciliana. Sfilate di moda e tappe del concorso nazionale Miss Reginetta d'Italia a cura di Giuseppe Messina Management. A grande richiesta, ci saranno anche “I quaranta che ballano 90” con una serata che farà riassaporare il gusto di divertirsi come si faceva in quei meravigliosi, nostalgici anni ’90 facendo ballare tutti sotto le stelle. Tanto spazio ancora alla musica live, con il concorso “Mediterraneo Cover Band Festival”. Una rassegna, come nelle passate edizioni, con le migliori cover band siciliane, sul palco centrale della Fiera e in diretta su Rta. Sul palco la musica di tanti artisti siciliani: Cipster band, Sold Out band, Black and White, One Hundred, La Kombriccola, Calicanto, Araciu band, Adrian band e IPU’. Il 5 maggio sarà decretata la band vincitrice che vincerà, oltre al trofeo, anche un mixer digitale di ultima generazione.