Tintarella, i consigli della dermatologa Alida Ferro

L'arrivo della stagione estiva richiede particolare attenzione alla salute della nostra pelle, come sottolinea la dermatologa Alida Ferro (nella foto). L'uso della protezione solare diventa imprescindibile durante le giornate trascorse al mare o in qualsiasi situazione in cui la pelle è esposta ai raggi solari, inclusa una semplice passeggiata. La scelta del prodotto solare dovrebbe essere guidata da un dermatologo, tenendo conto del tipo di pelle, del fototipo del paziente e delle eventuali patologie dermatologiche presenti, che possono richiedere una protezione più intensa. È essenziale ricordare che la protezione solare è importante per tutte le età, dai bambini agli anziani, e deve essere applicata uniformemente su tutto il corpo, rinnovandola ogni tre ore circa. Alcune patologie cutanee possono trarre beneficio dall'esposizione al sole, come l'acne o la psoriasi, che spesso mostrano un miglioramento durante i mesi più caldi.

Al contrario, altre patologie possono peggiorare in questo periodo. È quindi necessario rivedere la somministrazione in base alla stagione, evitando l'uso di farmaci fotosensibilizzanti quando l'esposizione solare è più intensa. Consultare il dermatologo è fondamentale anche per gestire eventuali episodi acuti di patologie cutanee. Presso il centro della dottoressa Alida Ferro vengono eseguiti trattamenti laser per diverse indicazioni, la scelta degli strumenti può variare in base alla stagione. Alcuni trattamenti, come la rimozione di lesioni vascolari o cicatrici da acne, sono più indicati dopo l'estate, mentre altri, come l'epilazione, possono essere eseguiti durante tutto l'anno. Durante il periodo estivo, si possono sfruttare trattamenti mirati per migliorare l'aspetto estetico della pelle, agendo su cellulite, adiposità localizzate e tono muscolare. Anche l'epilazione laser dovrebbe essere effettuata sotto la supervisione del dermatologo, garantendo un trattamento sicuro e efficace. La consulenza professionale è essenziale per ottenere risultati ottimali e per garantire la massima sicurezza durante i trattamenti.