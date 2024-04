I servizi Orthomed per migliorare la qualità di vita dei pazienti

La Orthomed nasce dall’esperienza del suo Ceo/Founder Sabato Giannetti che con la sua trentennale esperienza ha saputo ricavarsi spazi sempre più ampi nel settore dell'ortopedia della riabilitazione, ma in particolar modo nel noleggio e nella vendita di apparecchiature medicali e presidi per la cura domiciliare.

Oggi - spiegano alla Orthomed - avviciniamo l’utenza cittadina ad un noleggio facile, veloce ed economico coadiuvati da una professionalità puntuale e sempre precisa.

Il nostro obiettivo è la completa soddisfazione del cliente. Grazie all’utilizzo di macchinari specifici sapientemente consigliati dai nostri consulenti i nostri clienti ne trarranno giovamento migliorandone la qualità di vita in poche sedute di utilizzo. Il sistema sanitario nel campo della terapia del dolore e della riabilitazione sta profondamente cambiando. Le istituzioni di tutto il mondo stanno promuovendo il decentramento dei servizi sanitari di base, a favore della terapia domiciliare, all’interno di un ecosistema guidato dalla medicina digitale.

In questo contesto, è nata una grande collaborazione tra la Orthomed e le migliori aziende nel settore, un nostro punto di riferimento è la I-Tech Medical Division che è in prima linea nel migliorare la salute e la qualità della vita dei pazienti.