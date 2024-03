Delizie alla Pasticceria Oscar 1965

La Pasqua si avvicina e con essa il momento di portare a tavola la colomba pasquale, bella da vedere ma soprattutto buona da mangiare, a patto che si sappia scegliere bene.

«La qualità dell’impasto è fondamentale», spiega Giovanni Catalano, pastrychef della storica pasticceria Oscar 1965 di Palermo, in via Mariano Migliaccio. Ma non sono da meno le materie prime, che il titolare Giuseppe Di Gaetano sceglie con cura per garantire il meglio alla propria clientela, da anni.

«L’ingrediente più importante nella pasticceria è la passione, ma l’impiego di materie prime eccellenti permette di realizzare dolci di alta qualità, a beneficio anche della salute – dice Di Gaetano -. I nostri clienti sono abituati a standard qualitativi elevati, da mantenere tali con un forte senso di responsabilità e gratitudine».

Negli anni il pastrychef Catalano ha messo a punto la sua personale ricetta, riuscendo ad ottenere, per le colombe pasquali, un impasto frutto di grande maestria; ben fatto, profuma di lievito madre, che espande poi gli aromi più delicati di agrumi e vaniglia, non troppo persistenti al palato. L’alveolatura della colomba all’interno è irregolare, come l’artigianalità vuole. Al palato, l’assaggio è soffice e le scorzette di arancia e mandarino sono ben distribuite all’interno. Il dolce tipico della Pasqua seduce e si scioglie in bocca, ed è un ottimo dessert da portare a tavola per chi sceglie la qualità artigianale. I gusti proposti sono tre: la tradizionale mandorlata con la glassa, le mandorle e lo zuccherino, il gusto pistacchio con la crema di pistacchio e quello al cioccolato. Da quest’anno si aggiunge la variante con albicocche e vaniglia. Ogni singolo pezzo è frutto di ricerca e sperimentazione continua. «Nel tempo, esperienza e tecnica si affinano e dopo tante prove si cerca sempre di perfezionare. Questo è ciò che abbiamo fatto e facciamo per ogni nostro prodotto. Ma la chiave di tutto è sempre la passione per questo mestiere che è una vera e propria arte», afferma Giovanni Catalano.