Prima i «maccarruna cu sucu» e per chiudere le chiacchiere

Casteldaccia ha un’antica storia legata alla produzione dolciaria che vede oggi la presenza di molti e qualificati produttori locali e provinciali. I legami sono profondi e storici. In estate, per esempio, si espongono al sole i fichi per farli seccare per poi preparare i famosi buccellati oppure le bucce delle arance che vengono candite per la preparazione della cassata. La lunga storia del Carnevale è strettamente legata anche alla gastronomia. Se etimologicamente «carnevale» preannuncia la dieta ferrea quaresimale, ed era necessario fare il pieno di calorie, proteine e grassi, non ci stupiscono di certo le ricette. Ecco perché, i cibi rituali di questo periodo sono così ipercalorici. Ci sono dolci che si trovano solo in questo periodo, ma c’è anche altro. A Carnevale? Si deve peccare ed è anche questo il momento migliore per farlo. Poi iniziano le belle giornate e con esse la dieta. Come vuole la tradizione, insomma. Sono tanti i piatti e i dolci tipici della festa che si consumano ancora oggi secondo tradizione. La festa più colorata e burlona dell'anno prosegue sul piatto. Storia e ricordi, usanze e folclore s'intrecciano, e mentre le città si fanno belle con musiche e colori e aprono le porte ai visitatori, si festeggia anche a tavola il carnevale con i «maccarruna cu sucu» che le nonne preparavano «nta maidda» (vasca di legno). Pietanza questa, che la moderna gastronomia definirebbe un piatto unico: primo e secondo incluso, perché si tratta dei maccheroni al sugo di salsiccia e cotenne. È uno dei piatti simbolo con i maccheroni che venivano fatti in casa, lasciati a riposare, «a sciariari», tutta la notte, e poi cotti con ragù di salsiccia e in qualche caso con l’aggiunta di ricotta fresca. L'usanza di mangiare «maccarruna ca sasizza» per Carnevale veniva rispettata sia dalle famiglie ricche che da quelle povere.