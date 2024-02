Il saluto del sindaco Di Giacinto: «Aggregazione e divertimento»

Un messaggio che riporta indietro nel tempo, alle tradizioni antiche del Carnevale che a Casteldaccia rivivono in grande stile anche quest’anno. È quello del sindaco Giovanni Di Giacinto che ha voluto sottolineare l’importanza della manifestazione quale momento di sano divertimento e di aggregazione per la comunità ma anche per i tanti visitatori che arrivano a Casteldaccia da tutta provincia di Palermo. Di Giacinto fa un tuffo nel passato ricordando un’era che sembra molto lontana, gli anni in cui non c’era internet, c’era una diffusione limitata della tv e tutte le famiglie attendevano Carnevale per vivere giorni di allegria aprendo le porte delle proprie abitazioni nel più genuino dei modi. Una generosità d’altri tempi che a Casteldaccia viveva in modo particolare, spontaneo, emozionante. Sentimenti che grazie all’impegno degli organizzatori, dell’amministrazione comunale, delle scuole e della comunità intera ancora oggi rivivono dimostrando che con la passione sconfinata e l’amore per le tradizioni si possono vivere giorni di allegria per tutte le famiglie. «Cari concittadini - ha scritto nella missiva il sindaco Giovanni Di Giacinto - Casteldaccia ha una grande tradizione del Carnevale. Ricordo da ragazzo quando in quasi ogni casa c’era una sala da ballo dove si ospitavano tanti amici per ballare e poi in tarda serata ci si organizzava per mangiare.