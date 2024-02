Dalle «carruzzate» ad oggi: rivivono le tradizioni popolari

Carnevale è quel periodo di festa che segue l’Epifania e precede la Quaresima cristiana, caratterizzato da momenti di euforia, balli e mascherate di ogni genere e tipo, culminante nel giovedì grasso e nel successivo martedì grasso. La sua origine è molto lontana e spesso la si identifica come lascito dei famosi Saturnali (che cominciavano già nel mese di dicembre). La grande tradizione del Carnevale rivive anche quest’anno a Casteldaccia. «Certamente le usanze dei giorni dedicati al Carnevale - spiega Vito Di Domenico, presidente dell'Associazione Carnevale Casteldaccese - ci lasciano bene intendere che si tratta di attimi di liberazione in cui ogni uomo, discendendo ad uno stato svincolato da ogni regola e canone, ha l’opportunità di dare sfogo ai suoi istinti prima di rientrare nella sobria atmosfera penitenziale della quaresima. Tali riti culminano poi con il famoso atto finale del rogo di Carnevale, interpretato nelle diverse varianti locali in cui esso viene messo in scena: muore l’uomo vecchio e stanco, portando con sè le tristezze ed i mali, per dare spazio ad un essere, in tal senso, rinnovato».

«Erano gli anni - prosegue - in cui gli uomini ballavano con gli uomini e le donne con le donne, anche se il Carnevale era pure l’occasione in cui i giovani potevano avvicinarsi alle ragazze senza incorrere in calorose bastonate. Erano gli anni in cui molti giovani, per necessità economica o familiare durante quelle notti sceglievano la fuitina».

Già subito dopo la seconda guerra mondiale si organizzarono le prime sfilate di carri e gruppi in maschera (le «carruzzate»).

Gli anni ’50 vedono un interesse crescente per il Carnevale, di pari passo con la ricostruzione che caratterizza il dopoguerra (numerose sono le foto degli anni ’60 e ’70 sappiamo che prosegue la tradizione dei majaseni e delle carruzzate. Negli ultimi anni ’70 si interrompe la tradizionale sfilata dei carri per poi essere riproposta negli anni ’80 dalla cooperativa «La Riviera»: sono gli anni in cui il fervore carnevalesco torna ad essere alimentato sempre da alcuni membri della famiglia Clemente, dalle sceneggiate di Mastro Rosario Clemente e Nino Guttilla, dalle abbanniate che annunziavano i giorni culminanti della festa con la sfilata dei carri, ora elaborati anche da congegni meccanici.