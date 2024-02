Dall’associazione «Clemente» un impulso alla rinascita

La rinascita del Carnevale di Casteldaccia nelle dimensioni attuali è dovuta all’impegno dell’Associazione Carnevale Casteldaccese «Peppino Clemente» di cui il presidente è Vito Di Domenico. Un rilancio che porta nella cittadina visitatori da tutta la provincia di Palermo e non solo, attratti da una manifestazione ben organizzata in un contesto di dimensioni ottimali per godersi la festa per tutta la famiglia a 360 gradi. Emerse, infatti, con il passare degli anni che era necessaria una nuova impostazione logica nell’organizzare la festa, una prospettiva imprenditoriale, seguendo l’esempio di tanti paesi della Sicilia che sono riusciti a far rivivere la loro tradizione in chiave turistica e dunque economica. Era necessario, secondo la visione del presidente Vito Di Domenico, l’investimento in scuole preparatorie delle arti plastiche e costumistiche, e anche un atteggiamento propositivo e attivo da parte di tutti i casteldaccesi, se il fine comune è il mantenimento di tale manifestazione. Al contrario, lasceremo - spiega Di Domenico - soltanto il ricordo di un Carnevale semplice, antico ma pur sempre sentito e fortemente corrisposto dalla spontaneità popolare.

Il primo dicembre 2016 nasce così ufficialmente L'Associazione Carnevale Casteldaccese «Peppino Clemente» di cui il presidente è proprio Vito Di Domenico, che ha riportato i fasti dei carnevale passati con le edizioni 2017 – 2018 – 2019 – 2020. Il direttivo composto da Salvatore Fricano (vice presidente), Lena Manzella (segretaria), ed i consiglieri Gaetano Liga e Salvatore Di Tusa ed i soci tutti hanno riportato i fasti dei carnevale passati con le edizioni 2017, 2018, 2019,2020, 2023 ad un crescendo continuo, e grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale presenteranno un Carnevale 2024 ancora più grande. L’Associazione Carnevale Casteldaccese «Peppino Clemente» ha diverse finalità: promuovere e sviluppare, appunto, il Carnevale Casteldaccese in tutte le sue forme di divertimento e aggregazione a livello comunale, provinciale e regionale; promuovere e sviluppare le tradizioni popolari del Comune; promuovere, incentivare e sostenere le iniziative atte a sviluppare il turismo nonché ogni altra attività economica, culturale e storica e sociale nel comune di Casteldaccia e zone limitrofe; coordinare e promuovere tutte quelle iniziative storico/culturali di Casteldaccia impegnandosi alla loro divulgazione ed impedire il loro abbandono. L’Associazione inoltre promuove ed organizza, senza alcuna finalità di lucrativa, manifestazioni culturali, musicali e teatrali, ricreative e cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promesse ad organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; Promuove e organizza convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi. E ancora: promuove e organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione. Un impegno costante nel tempo e nobile nelle finalità. Che ha dato già grandi frutti nel territorio come testimonia la crescita del Carnevale Casteldaccese che anche quest’anno si candida ad essere un punto di riferimento per migliaia di visitatori.