Coriandoli e maschere, una festa per tutti

Comincia domani (9 febbraio) il Carnevale di Casteldaccia. Un programma intenso: sfilate, spettacoli musicali, cabaret, degustazioni. Fino al 13 febbraio ogni giorno una sorpresa. Una grande festa per tutte le famiglie in una cittadina dove il Carnevale ha radici profonde. Già subito dopo la seconda guerra mondiale si organizzarono le prime sfilate di carri e gruppi in maschera (le «carruzzate»). Gli anni Cinquanta vedono un interesse crescente per il Carnevale, di pari passo con la ricostruzione che caratterizza il dopoguerra (numerose sono le foto degli anni ’60 e ’70 sappiamo che prosegue la tradizione dei majaseni e delle carruzzate. Negli ultimi anni Settanta si interrompe la tradizionale sfilata dei carri per poi essere riproposta negli anni Ottanta. La svolta arriva pochi anni fa con l’impegno dell’Associazione Carnevale Casteldaccese «Peppino Clemente». Un impegno costante nel tempo e nobile nelle finalità. Che ha dato già grandi frutti nel territorio come testimonia la crescita del Carnevale Casteldaccese che anche quest’anno si candida ad essere un punto di riferimento per migliaia di visitatori.