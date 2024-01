Watech di Villabate offre la soluzione su misura per tutti

Stufi di trasportare pesanti casse di acqua minerale a casa? La soluzione professionale è vicina. Il negozio Watech in viale Europa 62/A a Villabate offre un panorama di offerte per risolvere il problema. Watech fornisce infatti una gamma completa di soluzioni dedicate a chi vuole migliorare l’acqua di casa propria.

Sei alla ricerca di un’acqua più sicura e più buona, priva di batteri e di inquinanti, senza sapori e odori sgradevoli e adatta ad ogni palato? Oppure hai bisogno di un’acqua più efficiente, priva di calcare, che garantisca lunga vita a tubature ed elettrodomestici, come lavatrici e lavastoviglie, e riduca la durezza dell’acqua? In ogni caso, Watech ha la soluzione giusta e l’impianto adatto a risolvere il problema. Soluzioni personalizzate per ogni tipo di acqua da trattare, che sia per casa, ufficio, ristorante, bar, panifici, industrie, ecc… dalla grande azienda al piccolo commerciante.

L’azienda produce, distribuisce, installa e dà assistenza per diverse tipologie di impianti per l’acqua in modo che il cliente possa godere di una qualità del prodotto senza pari e di un servizio completo altamente reattivo e «made in Italy». Tutto nasce da un progetto studiato e mirato per garantire sempre la migliore qualità. Watech segue il cliente in un percorso che va dalla scelta dell’acquisto fino alla manutenzione e assistenza post-vendita. La manutenzione, la regolazione, la sostituzione dei filtri in questo modo non è più un problema. Attraverso il sito internet watech.it è possibile richiedere un preventivo e un sopralluogo gratuiti per valutare la tipologia di impianto più adatta per l’appartamento.