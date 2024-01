Caddìa, mix di creatività e tradizione

Nel cuore del centro storico di Palermo, spicca Caddìa, una pizzeria che ha recentemente rinnovato il proprio fascino con un look moderno e accattivante nel corso del 2023. Il locale, ormai celebre per la sua dedizione alla perfezione gastronomica, ha lanciato un nuovo menu che si distingue per la sua raffinatezza e creatività. Sia le pizze tradizionali ma anche le contemporanee con un tocco di creatività in più che lasciano a bocca aperta per un irresistibile crescendo di sapori, di emozioni e di colori che rendono la pizza un’opera d’arte. Da vedere, da mangiare, da godere.

Il nuovo menù, che potete visionare sul loro sito www.caddiapizzeria.it, rivela una selezione di pizze uniche, realizzate con ingredienti di altissima qualità e materie prime ricercate, nonché impasti sempre più elaborati come l’ultima novità inserita, la pizza al padellino, caratterizzata da una base focaccia croccante fuori, alta, ben lievitata e morbidissima al centro.

La varietà di proposte dimostra un'attenzione particolare all'innovazione e alla sperimentazione culinaria, confermando la reputazione di Caddìa come luogo dove la tradizione si fonde armoniosamente con la modernità. Un'esperienza e una «condivisione culinaria», come recita lo slogan della pizzeria, che promette di deliziare i palati più affini, in un ambiente che celebra l'arte della pizza in tutte le sue sfumature. Caddìa è una pizzeria deliziosa situata nel centro storico di Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo e dalla Cattedrale. Qui potrete assaporare un’eccellente selezione di pizze, preparate con ingredienti siciliani di alta qualità. Gli impasti sono leggeri e realizzati con farine siciliane, garantendo così una pizza morbida e croccante al tempo stesso. Non mancano, ovviamente, tanti squisiti antipasti, un’ampia selezione di birre artigianali e dolci fatti in casa. Un viaggio nella tradizione siciliana e napoletana, una pizza unicamente buona: questo è Caddìa, pizzeria nel cuore del centro storico di Palermo, che si distingue per la freschezza delle materie prime e l’innovazione dei sapori. Al centro della nostra storia che ci ha visti nascere alla fine del 2021, e spiccare il volo nel 2022, ci sono i le nostre farine siciliane, grazie alle quali otteniamo un impasto leggero e al tempo stesso croccante. Da Caddìa, per soddisfare ogni palato, i nostri clienti possono scegliere tra un impasto tradizionale siciliano, più scuro (proprio per l’utilizzo delle farine di grano antico siciliano) e croccante, e quello contemporaneo, in perfetto stile con la tradizione napoletana. Una certezza: una volta provata, di Caddìa non potrete più farne a meno.