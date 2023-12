Guccione: i classici e pure senza lattosio

Tutto pronto per la produzione degli squisiti panettoni del Panificio Guccione, che si trova in via Giuseppe Pipitone Federico 63 a Palermo (e sulla loro pagina facebook tengono a dire “sede unica, diffidate delle imitazioni”!).

Tradizionali, al cioccolato, al pistacchio e anche senza lattosio. Oppure al farro monococco. I panettoni sono il fiore all’occhiello a dicembre di questa azienda come le colomba a Pasqua. Insieme ovviamente con il pane, i biscotti e tantissimi altri dolci. Non si utilizzano sciroppi ma frutta naturale del nostro territorio come carrube e mandarino di Ciaculli. “Da noi - spiegano al Panificio Guccione - troverete sempre pane realizzato con grani antichi, farine macinate a pietra e a lievitazione naturale. Troverete anche pizza a lievitazione naturale 24h, brioches senza strutto e tanto altro...". Tra l’altro si utilizza un lievito madre che ha più di 50 anni.

Tra i più recenti riconoscimenti per il Panificio Guccione è arrivata la citazione della Guida del Gambero Rosso tra i migliori panifici della città.

«È un piacere - si legge tra l’altro nella Guida - entrare nel forno di Valentina e Ottavio Guccione. L’avventore è subito catturato da un buon profumo di pane caldo e dalla bellezza degli scaffali dove fanno capolino selezioni di pasta artigianale, conserve, sughi, oli extravergine e altre squisitezze. Si apre presto con i primi panini di grano tenero, gli integrali, crostate, croissant, treccine, “brutti ma buoni” alle mandorle e arancia. Pregevoli le pagnotte da mezzo e da un chilo di grano duro, di Russello e Perciasacchi. Il pane nero di Tumminia resta uno tra i prodotti di punta». Per la Guida è «interessante anche la produzione di pizza e dello sfincione. Valida la lavorazione di pasta fresca». Insomma, panettoni e non solo, provare per credere!