D’Angelo: il Fruttissimo e le altre delizie

Tradizione e innovazione sempre nel segno dell’eccellenza. Il panificio D’Angelo di piazza Tommaso Natale 40 a Palermo ha una lunga storia di successi e di qualità. Tutto comincia nel 1968 quando Nonno Nino, lasciandosi nel cuore e negli occhi il mare cristallino di Lampedusa apre nella borgata di Tommaso Natale un forno dove produrre pane e biscotti con le farine siciliane. Nel 1985 il figlio Giuseppe D'Angelo prosegue sulla via della panificazione utilizzando la pasta di riporto per la produzione quotidiana del pane. Nel 2007, i figli rinnovano la tradizione dei padri riscoprendo la qualità del lievito naturale per la pasticceria da forno, pane, pizze e focacce.

Nel 2008 si inizia a produrre il panettone del Panificio D'Angelo ed i lievitati da ricorrenza: dolci creati utilizzando il lievito naturale ed i prodotti a Km 0 di altissima qualità.

Per il 2023 e per le feste che si avvicinano la novità è il panettone “Fruttissimo”, un impasto profumato alla vaniglia con un mix di frutti semicanditi e una glassa al limone che “farà innamorare al primo assaggio”, assicurano dal Panificio. Non mancheranno comunque i gusti classici come il Classico Milano e il Pandorato, ma anche i super golosi al Pistacchio, Setteveli e il Grand Cru, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Il Panificio D’Angelo sul proprio sito www.dangelopanificio.it si è anche dotato di un efficace shop on line e dal 5 dicembre sarà possibile ordinare i propri prodotti preferiti. Secondo le statistiche i più votati sono il Classico Milano, il Mandorlato, il Setteveli, il Crema Mandorla seguiti subito dopo dal panettone Profumi di Sicilia e da quello al Pistacchio. Naturalmente la produzione si allarga a tantissimi altri dolci, creme e confetture, prodotti artigianali con la qualità made in Sicily.

Tra i successi più recenti del Panificio D’Angelo la citazione tra i migliori panifici di Palermo scelti dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso. Nel testo della guida si leggono questi lusinghieri giudizi e la produzione dei panettoni viene definita “trionfale”: «Attivo dal 1968, il forno è oggi gestito da Maria Rita D’Angelo e Mario Arculeo. Qui si reimposta la produzione in chiave artigianale, selezionando le migliori farine, in prevalenza siciliane. A partire dalle prime luci del mattino si offrono cornetti al burro, sfoglie alle mele, sfogline napoletane, genovesi, ciambelle e brioches. La produzione del pane, seppure limitata nel ventaglio, propone delle ottime ciabatte al lievito madre, pane di rimacino, focacce integrali ai semi, pagnotte di Tumminia e semprefreschi. Dalla pasticceria, rinforzata nei prefestivi, biscotti e petit four alla mandorla, excelsior, frollini, conserve al cedro e all’arancia e cassatelle alla Malvasia delle Lipari. Trionfale la produzione di panettoni e colombe per le grandi feste. In questo periodo trovate anche la frutta martorana».