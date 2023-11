Pasticceria Oscar, tradizione di eccellenza

Si avvicina il tempo delle festività natalizie e il panettone diventa protagonista delle nostre tavole, ma anche il simbolo di uno scambio di auguri e di affetto, il segno delle riunioni familiari di dicembre. Scegliere il panettone “giusto” è quindi molto importante.

E la pasticceria Oscar, in via Mariano Migliaccio, da sempre è la guida perfetta per la qualità artigianale. Da un paio di anni, infatti, la storica pasticceria palermitana ha deciso di realizzare i propri panettoni, opera del pastry chef Giovanni Catalano, un grande maestro dell’arte pasticcera, a fianco della famiglia Di Gaetano da oltre trent’anni.

“Nel tempo, l’esperienza e la tecnica si affinano e dopo tante prove si cerca sempre di perfezionare. Questo è ciò che abbiamo fatto e facciamo per ogni nostro prodotto. Ma la chiave di tutto è sempre la passione”, afferma Giovanni Catalano.

Il risultato è un panettone frutto di grande maestria; ben fatto, profuma di lievito madre, che espande poi gli aromi più delicati di agrumi e vaniglia, non troppo persistenti al palato. L’alveolatura interna è irregolare, come l’artigianalità vuole. Al palato, l’assaggio è soffice e la frutta candita ben distribuita all’interno.

Un prodotto che seduce e che si scioglie in bocca, da portare a tavola per le feste di Natale e da regalare a veri gourmet, a chi insomma sa scegliere la qualità sartoriale di un prodotto. I gusti proposti sono tre: il tradizionale mandorlato con la glassa, le mandorle e lo zuccherino, il gusto pistacchio con la crema di pistacchio e quello al cioccolato. Ogni singolo pezzo è frutto di ricerca e sperimentazione continua. E da quest’anno c’è anche una novità perché il panettone di Oscar indossa una nuova veste e omaggia la città di Palermo con lo stile grafico delle confezioni che riecheggia gli splendori della Belle Époque a Palermo, il fascino del liberty e dell’epopea della famiglia Florio.

“La qualità dei nostri prodotti e delle materie prime che usiamo è per noi fondamentale – afferma Giuseppe Di Gaetano -. I nostri clienti ci scelgono e ci premiano per questo e da sempre ci sentiamo in dovere di offrire loro il meglio, percorrendo la strada della qualità senza compromessi. Il panettone è per noi un prodotto prezioso e richiedeva un packaging all’altezza. L’omaggio alla nostra città è stato immediato, perché Oscar è un marchio storico della città e ne promuove le tradizioni dolciarie”. Fondata nel 1965, la pasticceria è diventata in poco tempo e rimane fino a oggi il «tempio del dolce» della tradizione artigianale di qualità, fondato e custodito dalla famiglia Di Gaetano che tramanda la missione del fondatore, il signor Vincenzo.