Natale, conto alla rovescia. La novità è PA’ncucciato

I lievitati da ricorrenza sono da sempre una grande passione e un punto di forza della produzione di Don Nino, la pasticceria e gelateria artigianale che ha sede in via Vincenzo di Marco 26 B, a Palermo. Sono sedici, in totale, quest’anno i gusti che è possibile trovare: dal primo nato, il Pan del Bandito, fino a quello che è diventato il fiore all’occhiello di tutta la produzione, il PA’ncucciato. Si tratta di un lievitato che mette insieme le tecniche tradizionali di preparazione del panettone con quelle antiche locali di incocciatura del cous cous, lavorato in modo da dare consistenza all’impasto e unicità alla ricetta. Al suo interno, oltre al cous cous, trovano spazio l’uvetta di Pantelleria, frutta candita di primissima scelta, sciroppi di arancia e limone biologici che donano al PA’ncucciato profumi del territorio siciliano. La lenta lievitazione artigianale dà il tocco finale di sofficità e alta digeribilità.

L’idea che sta alla base della creazione del PA’ncucciato è quella di dare vita ad un prodotto che, con creatività e passione, raddoppia il valore della tradizione, dando corpo a quella dolciaria del lievitato più famoso, il panettone, e promuovendo quella legata all’antica pratica della lavorazione della semola. Un’intenzione espressa già dal nome scelto, dove PA rimanda a Palermo - città in cui è stato creato - e al panettone e ‘ncucciato appunto alla tradizionale tecnica della ‘ncocciatura del cous cous.

PA’ncucciato viene presentato nella sua speciale confezione di design, una scatola di latta da collezione che quest’anno porta la firma dell’artista Domenico Pellegrino. Nell’opera, piante diverse convivono in un equilibrio unico creando un parallelo con la diversità di persone. Con questa opera d’arte Pellegrino vuole “cucire” insieme le diversità e lo fa rappresentando gli ingredienti principali del PA’ncucciato e eleggendo la palma come elemento centrale e simbolo della multiculturalità della Sicilia.

PA’ncucciato è disponibile nello shop on line www.pancucciato.com, oppure presso la pasticceria Don Nino in via Vincenzo Di Marco 26/B a Palermo e nei punti vendita di Prezzemolo & Vitale.