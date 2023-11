I fratelli Scaccia, passione di famiglia

I fratelli Scaccia ritornano come ogni anno a presentare il loro nuovo e ricercato panettone natalizio. Salvatore e Domenico continuano così con grande passione l’arte di panificatori, una passione ereditata dal nonno Domenico e cresciuta al fianco del loro padre Antonino. Un mestiere che profuma di arte e che li ha resi conosciuti e famosi in tutto il territorio siciliano e oltre.

Salvatore e Domenico sono attenti lavoratori anche nella creazione del nuovo panettone che viene presentato quest’anno in una e nuova ed elegante confezione di latta, a preservare nel tempo tutta la freschezza del gusto e del profumo.

Vengono utilizzati ingredienti raffinati e particolari che arricchiscono un nuovo impasto artigianale lavorato con abile maestria a lievitazione naturale. Oltre 48 ore con lievito madre, con una morbidezza superiore, con ingredienti esclusivamente selezionati, come le uova di categoria "A" da galline allevate a terra, il burro di panna da affioramento e non da centrifuga, la delicata vaniglia del Madagascar, l’arancia trasformata e impiegata, tutta produzione autoctona.

Tra i prodotti particolarissimi proposti dal Biscottificio Scaccia un panettone natalizio aromatizzato alla grappa "903", squisitamente con doppia glassatura, farcitura di fichi di produzione propria e cioccolato fondente. Un altro protagonista il panettone alla crema di pistacchio, anch'esso un fiore all’occhiello, eccellenza nel conquistare i palati più raffinati degli attenti e appassionati consumatori di tanta squisita bontà.

Siamo quindi alla terza generazione di una famiglia che opera da oltre 40 anni a Montemaggiore Belsito (l’attività è iniziata nel 1981 come panificio col nome Spiga d’Oro, tuttora esistente). E si porta avanti un lavoro produttivo di eccellenza per biscotti artigianali di pasta frolla e lievitati da ricorrenze come appunto i panettoni artigianali e le colombe.

I fratelli Salvatore e Domenico nel 2020 hanno inoltre cominciato un nuovo progetto imprenditoriale, sempre sul territorio di Montemaggiore, avviando circa 5 ettari di terreno a produzione di mandorla locale, a uso proprio , con la loro azienda "Splendore di montagna", società agricola. La mandorla è infatti una risorsa versatile, lavorata e impiegata sia in crema da spalmare, per farcire e glassare il nuovo panettone, sia per i profumati biscotti, i famosi buccellati montemaggioresi.

Il delizioso panettone oltre ad essere esposto nei migliori bar e supermercati, può essere acquistato nel nuovo punto vendita a Montemaggiore Belsito. Salvatore e Domenico Scaccia sono due giovani e intraprendenti imprenditori che sapranno nel tempo rendere grande la loro azienda facendola entrare nell’eccellenza produttiva internazionale del gusto dolciario. E renderanno ancora più conosciuto e apprezzato Montemaggiore Belsito, un paese di antichi mestieri e importanti tradizioni.