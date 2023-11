Kemeco nelle case di tutta Italia con Rio

Alta qualità, innovazione e rispetto per l’ambiente è la mission di Kemeco, fiore all’occhiello dell’imprenditoria siciliana, esaltata dal marchio di detergenti Rio. Oggi l’azienda è diretta da un Consiglio di amministrazione composto da Paolo Grifo, Presidente – Responsabile Finanziario; Antonio Gargano, vice Presidente – Marketing & Pubbliche Relazioni; Pietro Luigi Matta, Consigliere – Legale; Fabio Bisogno, Consigliere – Responsabile Tecnico e Stabilimento.

Come nasce l'avventura imprenditoriale nel settore dei detergenti?

«Il percorso imprenditoriale inizia dal fondatore Pietro Murania, che rimane per noi un punto di riferimento, un grande esempio di responsabilità e impegno. Oggi ci sostiene la sua memoria di imprenditore lungimirante, instancabile e attento. Il nostro impegno quotidiano è proprio quello di valorizzare al massimo i suoi progetti e obiettivi e continuare a credere in un Paese attivo e produttivo, perché è questo l’unico modo per crescere e progredire nella nostra meravigliosa terra. L’eredità culturale ed imprenditoriale oggi viene continuata dalla moglie, Marina Cordaro, e dal nipote, Paolo Grifo, i quali unitamente a tutto lo staff direzionale continuano ad affrontare sempre nuove sfide».

È un settore in cui sono presenti molti "colossi" anche internazionali, come vi siete ricavati una posizione di grande considerazione?

«Il mercato dei prodotti per la detergenza è particolarmente competitivo, ma Kemeco riesce ad emergere e conquistare il favore dei consumatori perché ha sempre puntato alla massima qualità e all’innovazione, sia tecnologica che nella ricerca di materie prime. Kemeco è un’azienda dinamica, al passo coi tempi, che investe costantemente in nuovi progetti. Grazie ad un controllo di qualità costante, attente politiche di prezzi, prodotti innovativi dalle straordinarie profumazioni ed efficaci campagne di comunicazione, è riuscita a penetrare in questo mercato affollato dalle multinazionali e in continua evoluzione. Oggi siamo presenti nelle case della maggior parte degli italiani».

C'è un episodio che può essere considerato una svolta?

«Dopo il lancio del primo prodotto Rio Azzurro Wc, la svolta arriva con Rio Casamia, che ancora oggi possiamo considerare un prodotto unico nel suo genere. L’ammoniaca, da quel momento, diventa un detergente igienizzante che si caratterizza per le sue gradevoli profumazioni, un multiuso versatile per tutte le esigenze di igiene della casa. Grazie ad una massiccia ed efficace campagna pubblicitaria, il prodotto viene conosciuto e distribuito in tutta Italia».

Quando parliamo di Rio detergenti dobbiamo parlare anche di qualità

«È il punto di forza dell’azienda e guida ogni attività eseguita durante lo sviluppo, la produzione e la distribuzione, allo scopo di assicurare che ogni prodotto risulti sicuro, efficace e gradito ai consumatori. Kemeco è un’azienda fortemente orientata alla qualità e alla specializzazione del prodotto, nella cui ricerca e sperimentazione investe capitali e impiega risorse umane di alta qualificazione. Come? Attraverso monitoraggi, certificazioni di qualità in accordo con gli standard internazionali, nel rispetto dell’ambiente. Lo studio qualitativo dei prodotti si basa inoltre sul connubio di tradizionali componenti igienizzanti e innovativi princìpi all’avanguardia. Kemeco è stata tra le prime aziende, ad esempio, a rilanciare l’utilizzo dell’aceto e dell’ammoniaca, unendo tradizione a innovative ed efficaci formulazioni. L’intero percorso è possibile grazie all’impegno di ogni singolo collaboratore, che si assicura che tutte le fasi della produzione vengano seguite passo dopo passo con competenza, professionalità e grande passione; una gestione attenta presente in tutti i passaggi».

La recente emergenza sanitaria ha fatto emergere quanto sia delicato il compito dei produttori di detergenti

«L’impegno di Kemeco non è cessato nemmeno durante la pandemia. In quel delicatissimo momento abbiamo creato una linea specializzata per l’igiene totale della casa. Rio CasaViva nelle tre formulazioni Alcol e Sapone, Cloro e Sapone, e il Purificante Igienizzante Spray. Una gamma ideale per tutti gli ambienti domestici e lavorativi, studiata per elevare al massimo la potenza degli standard di igiene, con azione antibatterica».

Ci sono degli episodi professionali simpatici in cui l'attestato di stima è arrivato quando meno ve lo aspettavate?

«La storia di Kemeco è anche la storia della sua comunicazione. L’intuito imprenditoriale di Pietro Murania è sempre stato rivolto a strategie creative e in anticipo sulle tendenze del mercato, instaurando col pubblico un dialogo costante e un rapporto di fidelity con i consumatori. La pubblicità di Kemeco si esprime infatti seguendo un’attenta ricerca sul linguaggio contemporaneo, l’evoluzione degli stili di vita, i cambiamenti della società e i nuovi trend sociali e culturali, suscitando simpatia, interesse e familiarità presso il pubblico. Inoltre, la diffusione attraverso un efficace media mix tra i principali network radio televisivi, testate stampa e canali social, garantiscono ai prodotti Rio una forte riconoscibilità, grazie anche a orecchiabili jingle e slogan/tormentoni entrati nel linguaggio d’uso comune. Chi non li ha pronunciati almeno una volta? “Rio Casamia l’hai scritto?”, e “Niente ci fa, Melaceto ce la fa”, “Avete mai fatto Bum Bum sul pavimento?” Vere e proprie manifestazioni di simpatia arrivano tutt’oggi dallo spot Rio Casamia di qualche anno fa, ispirato a Bollywood. Come dimenticare il motivetto? Una comunicazione di forte impatto che ancora oggi ispira rielaborazioni divertenti da parte di giovani, attraverso i canali social».

Il vostro percorso ha comportato certamente sacrifici e rinunce. Cosa ritenete sia stato fondamentale per arrivare al livello attuale?

«Kemeco, con decine di dipendenti, di cui una buona percentuale donne, è oggi simbolo di quella Sicilia attiva e produttiva, che opera con competenza, abnegazione e professionalità. Grazie all’acquisizione di nuove tecnologie all’avanguardia in Europa, nel riempimento di bottiglie confezionate in Pet, Kemeco è diventata sempre più competitiva nei confronti dei suoi concorrenti. I vantaggi competitivi di Kemeco sono la qualità, l’assortimento dei prodotti e l’attenzione alle politiche di prezzo concorrenziali adottate per andare incontro alle esigenze delle famiglie italiane che, oggi più che mai, devono fare molta attenzione al bilancio familiare. In questo scenario abbiamo deciso di non ridurre le quantità dei prodotti, mantenendo dei prezzi molto convenienti. Siamo molto soddisfatti che i sacrifici, in termini di investimenti a lungo termine, oggi siano ricambiati dall’apprezzamento dei nostri clienti altamente fidelizzati».

E i mercati esteri?

«Attualmente si è in trattativa per entrare in un grosso gruppo francese; l’espansione verso altri paesi si potrà attuare solo quando si troverà il giusto modo per abbattere i costi dei trasporti che ad oggi incidono pesantemente visto la posizione geografica cui si trova la nostra splendida terra, la Sicilia!».

Ricerca scientifica e tutela dell'ambiente sono due capisaldi

«Il nome Kemeco deriva dalla combinazione delle parole “chimica” ed “ecologia”, concetto che rispecchia la filosofia aziendale che unisce ricerca scientifica e rispetto e benessere per l’uomo e per l’ambiente Kemeco è un’azienda fortemente orientata alla specializzazione del prodotto, nella cui ricerca e sperimentazione investe capitali e impiega risorse umane di alta qualificazione. Kemeco riesce ad emergere e conquistare il favore dei consumatori perché punta sempre all’innovazione, sia tecnologica che nella ricerca di materie prime di eccellenza. Oggi la sfida dell’azienda è continuare a lavorare con sempre maggiore attenzione per il rispetto dell’ambiente. Infatti grazie alla collaborazione con aziende specializzate del settore, sono allo studio soluzioni eco compatibili da utilizzare sia per le materie prime dei detergenti che per i flaconi, le etichette e i tappi».

Quanto pensate sia importante il lavoro di squadra?

«Il nostro team, preparato, affiatato e in sintonia con i valori e gli obiettivi aziendali è la vera forza dell’azienda. Siamo arrivati a questo punto grazie all’impegno di tutto lo staff interno che da sempre segue scrupolosamente le varie fasi aziendali, in sinergia con il lavoro di tutti i collaboratori e fornitori esterni, forza vendita, ufficio comunicazione e marketing, ditte di trasporti che con la loro professionalità e ciascuno per la propria competenza, contribuiscono al successo del nostro brand in tutta Italia. Un riconoscimento che premia l’azienda ogni giorno».

Cosa vi gratifica di più nell'impegno quotidiano?

«Dai successi di Kemeco - ha sempre affermato Pietro Murania, fondatore dell’azienda Kemeco - nasce la certezza che esiste un’Italia che funziona, imprenditorialmente attiva, operosa e apprezzata dalla gente. Con lo stesso impegno, ispirandoci ai princìpi della responsabilità aziendale, ci adoperiamo quotidianamente per mettere in pratica e portare avanti tutte le attività che svolgiamo. Poter lavorare in un ambiente sereno e poter contare su una squadra affidabile dà credibilità, forza ed energia a tutta l’organizzazione. La gratificazione ultima arriva dal consenso dei consumatori che ogni giorno scelgono i nostri prodotti e ci consentono di andare avanti, accettando le sfide del mercato».

Un consiglio a chi, giovane siciliano, culla un'idea imprenditoriale?

«Mettersi in gioco, realizzare dei progetti intorno alle idee con creatività, impegno e competenze. La Sicilia ha bisogno di costruire il proprio futuro e lo può fare solo attraverso i giovani che, con curiosità e tenacia, possono essere portatori sani di una cultura d’impresa capace di valorizzare iniziative imprenditoriali di successo. Si è fatto tanto, ma bisogna fare ancora di più, ognuno per la propria parte, per incoraggiare i talenti siciliani a farsi avanti ed emergere con le loro idee vincenti».

Pulito e igiene, mezzo secolo nel segno di ricerca e qualità

La Kemeco, con sede a Palermo, da quasi cinquanta anni produce gli apprezzati detergenti per la casa a marchio Rio, gli specialisti per ogni esigenza di pulito e igiene sicura. Alta tecnologia, formulazioni all’avanguardia e profumazioni esclusive, pongono l’azienda tra i leader del settore dei detergenti italiana. L’azienda nasce negli anni ’70, grazie alla felice intuizione e alla spiccata capacità imprenditoriale del suo fondatore Pietro Murania. Il primo prodotto lanciato dall’azienda è Rio Azzurro WC, all’inconfondibile profumo di mandorla, che ancora oggi è tra i leader dei prodotti specializzati per l’igiene del wc. Sempre attenti alle opportunità e alle richieste del mercato, negli anni ’80, nasce Rio Casamia, la prima «ammoniaca detergente profumata». Negli anni ’90 arriva sugli scaffali dei supermercati di tutta Italia Rio Melaceto, realizzato con aceto di mele biologico. Esclusivo, innovativo e attento alle nuove tendenze «green» è un esempio di ricerca che rivoluziona il mercato dei detergenti grazie alla sua straordinaria efficacia non solo igienizzante e sgrassante, ma anche deodorante. Negli anni Duemila, nello stabilimento palermitano nasce Rio Bum Bum Pavimenti, che grazie all’innovativa formula igienizzante e con agente antibatterico, unita alle esclusive profumazioni, risulta il prodotto più venduto di Kemeco nel 2009. Lo sviluppo imprenditoriale non si arresta e tra gli ultimi successi arriva la linea con agente biologico Rio Amici Domestici, Rio Tutto Bagno e Rio Tutto Cucina, studiata per l’igiene e la protezione dell’uomo, della casa e di chi ci abita. Indiscusso fiore all’occhiello sono le moderne, piacevoli e persistenti profumazioni, create con una continua sperimentazione di nuove fragranze e abbinamenti, e realizzate avvalendosi di materie prime fornite da aziende leader mondiali nella produzione di profumi. L’azienda dispone infatti di laboratori specializzati sia nella composizione chimica sia nella sperimentazione di profumazioni esclusive. Da questa attenzione e competenza nasce Rio Cancella Odori, il profumante per la casa, ispirato alle fragranze di giardini di tutto il mondo, nonché una serie di detergenti specializzati per ogni esigenza di pulito e igiene sotto il brand Rio Casamia (Sgrassatore Universale, Vetri e Specchi, Legno, Parquet, Rio Piatti). Ultima arrivata per l’igiene totale della casa è la linea Rio CasaViva, con tre formulazioni e fresche fragranze. I detergenti Rio sono presenti in tutto il territorio nazionale, negli iper e nei supermercati della Grande Distribuzione. L’azienda continua a lavorare per consolidare e ampliare l’inserimento nei mercati esteri.