Bellaville Solutions «gli stilisti del mattone»

Design, professionalità e alta specializzazione: sono tre caratteristiche che si abbinano perfettamente a Bellaville Solutions, un’azienda leader nel mondo delle ristrutturazioni, delle nuove costruzioni, degli impianti tecnologici integrati. Una storia di famiglia iniziata nel 1984, di cui parliamo con il dirigente dell'impresa, Antonio Bellaville.

Il mondo delle costruzioni è in continua evoluzione. Come è avvenuta la scelta di questo percorso professionale?

«La vera intuizione è stata di nostro padre. Uomo visionario e lungimirante che ha indirizzato la sua esperienza nel campo edile fondando l'azienda a cui diede il suo nome che sebbene richiama alla mente suggestioni francesi, in realtà dietro la Bellaville Solutions c’è il più autentico "made in Sicily". Il merito va a lui che è stato capace di tramandare da padre in figlio la sua passione per il nobile mestiere del “costruire”, col tempo rafforzatasi grazie alla specializzazione acquisita ed all'impegno di due generazioni, in virtù della quale l'impresa vanta ormai grande esperienza nella costruzione civile, commerciale e industriale».

È stato un processo di crescita costante e duraturo, fatto di sfide sempre nuove.

«Quando la tipologia di lavori più conosciuta era quella in economia, la Bellaville puntava invece a diffondere il concetto della ristrutturazione "chiavi in mano", una formula con cui l’impresa appaltatrice si impegna a consegnare, nei tempi stabiliti, un’abitazione pronta per essere abitata, rendendo allettante l’idea di rinnovare la propria casa senza la preoccupazione della gestione dell’intero processo. La perseveranza, la ricerca continua dell’innovazione e dello studio del mercato ha fatto sì che la Bellaville Solutions, da modesta impresa familiare, è divenuta un operatore economico punto di riferimento e simbolo di qualità, eccellenza e professionalità su tutto il territorio siciliano, riscontrando apprezzamenti anche a livello nazionale in diverse regioni».

Quanto sono importanti la professionalità e l'esperienza in questo settore?

«La professionalità e l' esperienza trentennale nel settore edile ci consentono di garantire la massima qualità del lavoro svolto e il rispetto dei tempi prestabiliti».

Essere definiti un'azienda a gestione familiare oggi viene considerato un grande complimento, un modo sano di portare avanti un percorso di crescita. Come è avvenuto questo processo e come si è consolidato?

«L’azienda è nata nel 1984 per opera di nostro padre Santo con l'obiettivo di far crescere la sua piccola realtà artigianale e locale e tramandare i valori a noi figli. Nel 1997 l'impresa vede il passaggio generazionale e col passare del tempo, grazie al prezioso contribuito dei miei fratelli Angelo e Luana, siamo riusciti a consolidare la presenza dell’azienda sul mercato nazionale del settore delle costruzioni, al punto che nel 2008 il processo di espansione è stato tale da portare l'Impresa alla trasformazione in un General Contractor allargando il proprio campo d’azione in tutta Italia, soprattutto nel settore degli allestimenti e ristrutturazioni di filiali bancarie con la formula "chiavi in mano"».

Ci sono degli episodi professionali simpatici in cui l'attestato di stima è arrivato quando meno ve lo aspettavate?

«Nel 2018 il prestigioso mensile Economy, che racconta ogni mese storie di imprese, multinazionali, start-up innovative ha scelto di intervistare anche noi , dedicando due intere pagine della rivista e pubblicando in copertina una immagine che sovrastava quella del presidente Berlusconi. Nello stesso anno, mentre eravamo impegnati nella ristrutturazione di numerose filiali di un importante istituto di credito in Piemonte, qualcuno ci ha notato e ha scritto di noi sul mensile Banca Finanza, definendoci " stilisti delle banche", termine per noi poco usuale e bizzarro».

Il vostro percorso ha comportato certamente sacrifici e rinunce. Ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Cosa ritenete sia stato fondamentale per arrivare al livello attuale?

«Le parole chiave sono competenza, forte dinamismo e sensibilità per le esigenze del cliente che contraddistinguono la Bellaville Solutions, il cui scopo è volto ad offrire ai propri clienti/committenti un operato, in termini di prestazioni e servizi, incentrato sulla funzionalità, la sicurezza, la consulenza e l’elevata competenza in ogni fase, seguendo il cliente step by step dall’idea iniziale fino alla consegna dell’opera».

Cosa vi gratifica di più nell'impegno quotidiano?

«Ci gratifica molto il giudizio positivo dei nostri Clienti che ci spingono a continuare a fare il nostro lavoro sempre meglio, con sempre più passione».

Estetica e sostenibilità è un binomio sostenibile nel mondo dell'edilizia?

«E il design? Spesso si tende a credere che chi si occupa di edilizia sostenibile sia guidato esclusivamente da preoccupazioni ambientali. In realtà il concetto di sostenibilità in edilizia prevede l’integrazione di tre elementi: società, economia e ambiente. Un green building è un edificio concepito per essere performante e sostenibile, tanto dal punto di vista dell’impronta ecologica, quanto da quello del benessere di chi lo abita, aumentando l’efficienza energetica e ottimizzando l’impiego delle risorse e dei materiali costruttivi».

Un mondo di alti e di bassi, quello delle costruzioni. Come restare competitivi ed offrire qualità ad altissimi livelli?

«Partendo dalla Sicilia, territorio storicamente non facile per il mondo imprenditoriale, siamo riusciti con coraggio a edificare una solidità aziendale in un arco di tempo relativamente breve, avendo il riconoscimento da parte di soggetti importanti nel panorama nazionale e internazionale. Tutto questo è ottenuto tramite una politica aziendale fortemente vicina ai valori del miglioramento professionale a tutti i livelli: dall’attenzione alla formazione delle nuove risorse al consolidamento di quelle già presenti, al costante impegno profuso e nell’acquisizione e nella diffusione delle conoscenze in modo da poter agire efficacemente nelle più svariate situazioni di operatività».

Quant'è importante un gruppo di lavoro giovane e motivato?

«Dopo un periodo un po’ in picchiata, in questi ultimi anni il settore dell'edilizia ha ripreso a marciare. Assistiamo ad un continuo cambiamento in cui migliorano i sistemi costruttivi, i materiali si evolvono e i processi lavorativi si digitalizzano, pertanto gli imprenditori sono sempre più alla ricerca di professionalità giovani e preparate per poter andare al passo con i tempi».

Parliamo del privato. Quali le passioni?

«Ho sempre ammirato l'architettura, lo studio degli spazi contemporanei ma anche e soprattutto quelle del passato, e ricordo che da bambino amavo passare del tempo a divorare i libri di storia dell'architettura. Penso che questo abbia contribuito moltissimo a darmi la visione che custodisco e non vi nascondo che tutt'oggi durante i miei viaggi di lavoro e di svago continuo a soffermarmi e a fotografare particolari dell'architettura del passato ma anche di quella contemporanea. Purtroppo ahimè questa è passione!».

Quanto riesce a dedicare al tempo libero?

«Trovandomi sempre in giro per lavoro è davvero difficile dedicare del tempo allo svago anche se credo fortemente che fare del proprio lavoro una grande passione sia fonte di forza e ispirazione. Io amo viaggiare e grazie al mio lavoro, mi concedo qualche viaggio nei fine settimana e quando posso coinvolgo anche la mia famiglia, riuscendo quindi a coadiuvare lavoro e svago».

Quali sono le prospettive nel settore e le prossime sfide?

«Oggi la Bellaville Solutions rappresenta una realtà imprenditoriale decisamente affermata in particolar modo nel settore bancario e commerciale. Per il futuro punteremo le nostre carte migliori nel mondo del Real Estate in quanto crediamo molto nel futuro della nostra Sicilia e dell'Italia basato sull'incremento sempre più costante del turismo, pertanto l'acquisizione di propri edifici e la trasformazione degli stessi in immobili di pregio, grazie all'esperienza maturata, potrà essere una carta vincente per il futuro della Bellaville Solutions e delle sue nuove generazioni».

Garanzia da general contractor, perfezione dall’inizio alla fine

Bellaville Solutions è una gemma nel panorama delle aziende edili. È specializzata nel campo delle costruzioni, delle ristrutturazioni e dell'impiantistica civile e industriale. Fornisce soluzioni «chiavi in mano» per clienti B2B e B2C, garantendo anche servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Avete un’idea? L’azienda progetta e realizza soluzioni, dall’inizio alla fine per affrontare una ristrutturazione senza pensieri. Ristrutturazioni, nuove costruzioni, impianti tecnologici integrati, allestimenti e design. Bellaville Solutions interviene con costanza e puntualità per il funzionamento degli impianti. Gestisce inoltre gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti. Grazie alla preparazione del suo management con un team altamente specializzato, Bellaville Solutions affronta e interpreta i mutamenti ponendosi come interlocutore unico e di qualità, raggruppando e svolgendo tutte le attività legate al campo delle costruzioni, delle ristrutturazioni, dell’allestimento e dell’impiantistica civile e industriale.

La sua specializzazione è la sua mission: fornire un servizio - come sottolineato - «chiavi in mano», espressione del Made in Italy, sicurezza e trasparenza, bellezza e sostenibilità, nei tempi e nei modi concordati con il cliente.

Occupandosi di tutte le fasi della progettazione, da quella preliminare a quella esecutiva, comprese analisi di fattibilità e presentazione della documentazione per le autorizzazioni nei vari uffici competenti, Bellaville Solutions realizza idee, personalizzandole in base alle richieste e alle necessità dei clienti.

Costruire significa dare valore a un progetto che dura nel tempo. Bellaville Solutions si impegna, inoltre, a diffondere la cultura della sostenibilità e della solidarietà attraverso iniziative che favoriscono il rispetto e la valorizzazione del territorio e delle persone. L’azienda investe in progetti sociali, ambientali e sportivi, sviluppando sinergie e collaborazioni, nella convinzione che ognuno deve contribuire al bene del Pianeta e al benessere collettivo.