ARBITER LUPO, la storia continua...

Dopo i vari negozi di Viale Strasburgo, Via Gaetano Daita, Via Carbone, Via Empedocle Restivo e dell'attuale di Via San Lorenzo 172, si è inaugurato nei giorni scorsi in Via Giuseppe Sciuti 126, un nuovo punto vendita dello storico marchio "ARBITER LUPO" che opera nel settore della bigiotteria artigianale e riparazioni dal 1974.

Alla presenza dei figli del fondatore Gioacchino Lupo, Lorenzo, Franco, Patrizia, Sergio e nel ricordo della sorella Lia (ideatrice del marchio), il nipote Claudio ha tagliato il nastro augurale, dando continuità al progetto.