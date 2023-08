Tenuta San Giaime, il fascino del vino e del cielo sulle Alte Madonie

Tenuta San Giaime è un’interessante e innovativa azienda vitivinicola che nasce a Gangi, già borgo più bello d’Italia, sulle Alte Madonie, rappresentando un vero unicum per queste zone. Il progetto vede la luce nel 2006 da un'intuizione della famiglia Cicco che comprende come nella terra di famiglia ci siano tutte le condizioni per realizzare qualcosa di «diverso» nel mondo del vino siciliano: vitigni autoctoni (con qualche sorpresa internazionale), produzione biologica, 1.000 metri sul livello del mare, ma non sull'Etna. Questo con la volontà di restare sempre piccoli produttori che si battono per la sopravvivenza e la custodia del territorio, valorizzando itinerari turistici, culturali ed enogastronomici, tutelando, tra l’altro, tradizioni e pratiche di lavorazione dei vini di alta montagna.

Tenuta San Giaime giovedi 17 agosto apre le porte della sua cantina per una serata esclusiva dedicata all'evento Calici di Stelle: un appuntamento ormai atteso da tutti gli appassionati di enoturismo.

Si inizierà con una breve passeggiata tra le vigne: due passi ai piedi delle Madonie per comprendere ed apprezzare un territorio diverso dalla Sicilia più conosciuta. Un'occasione per scattare immagini indimenticabili alla luce del tramonto. Il programma proseguirà con l'aperitivo nel vigneto Regia Trazzera e successivamente la cena a buffet nel parco della villa, nel corso della quale saranno serviti i vini della tenuta: S'20 (Syrah), G'22 (Grillo), M'21 (Nerello Mascalese), N'20 (Pinot Nero). Tutti biologici e tutti vinificati in purezza.

Ma non finisce qui. In anteprima assoluta i partecipanti avranno la possibilità di degustare anche lo Zibibbo di Tenuta San Giaime, non ancora in commercio, a chiusura di un menù tutto siciliano.

Dalle 23 un esperto accompagnerà gli ospiti nell'osservazione di stelle e pianeti del nostro sistema solare con l'aiuto di un telescopio professionale. Chissà che qualcuno non abbia la fortuna di scovare anche qualche stella cadente!

Prenotazione obbligatoria entro il 14 agosto. Evento a numero chiuso. Contatti al numero +39 377 3416470, anche WhatsApp. Mail: [email protected]