Hotel-Lido Sirenetta, la vacanza ideale per famiglie con bambini

L’Hotel-Lido Sirenetta è un complesso turistico a quattro stelle che gode di una lunga tradizione, nata negli anni ‘60 e proseguita, con competenza e passione, da tre generazioni ad oggi. È situato a pochi minuti da Palermo e dall’aeroporto Falcone Borsellino, al centro del litorale di finissima sabbia dorata di Isola delle Femmine che, per la limpidezza delle sue acque ed il suo fondale sabbioso poco profondo nei primi 100 metri dalla riva, viene molto apprezzato sia da adulti che da bambini.

La piscina dell’Hotel, situata sul suo fronte panoramico, ha la peculiarità di avere tre diversi livelli di profondità che la rendono adatta al divertimento o al nuoto per gli ospiti di tutte le età.

Diversi sono gli spazi dedicati a sport e divertimento. Un ampio spazio è dedicato all’interno dello stabilimento balneare all’area bimbi, attrezzata con altalene, scivoli, giochi a molla, parete in legno da arrampicata e al campus estivo per bambini dai 2 ai 12 anni in cui, sotto la guida di personale specializzato, si svolgono laboratori ludici, sportivi e creativi. Anche per gli adulti si offrono momenti dedicati allo sport e al divertimento con la disponibilità di canoe, sup, surf, sessioni di acqua gym e giochi da spiaggia con personale qualificato. In pochi minuti è possibile raggiungere luoghi in cui fare snorkelling e immersioni, anche guidate, nei meravigliosi fondali e grotte sottomarine dell’area Marina protetta di Isola delle Femmine-Capo Gallo. È possibile partecipare ad escursioni in barca o noleggiare un gommone per esplorarne la costa.

Servizi

Il Lido dispone di lettini, ombrelloni e cabine con formule di noleggio giornaliero o stagionale. Offre un apprezzato servizio di ristorazione con piatti espressi, piatti freddi, sandwich con diverse tipologie di impasto, insalate miste nonché un’ottima rosticceria siciliana e, per concludere, dolci siciliani e frutta mista di stagione. Tutto con prodotti di alta qualità e a km 0.

Bar e gazebo con granite, gelati, cocktail, bibite e tanto altro. Zona ristoro ombreggiata panoramica dove poter comodamente gustare il proprio pranzo o spuntino o quant’altro si desideri.

Area giochi e campus estivo bambini.

Spogliatoi, docce e wc.

Efficiente servizio di salvataggio e punto di primo soccorso.

Accurata pulizia giornaliera della spiaggia.

Staff cordiale e professionale.

L’Hotel dispone di 29 camere con balcone, di cui molte con vista mare, di una grande piscina, solarium, terrazza panoramica per colazione ed aperitivo, area massaggi, un ampio ristorante che dall’interno si estende sul bordo piscina in cui si potranno degustare deliziose pietanze a base di freschissimo pesce locale o tipiche della tradizione culinaria siciliana, preparate con cura e attenzione dal nostro rinnovato staff ristorazione.

Servizio transfer, biciclette elettriche, climatizzazione, cassaforte, wi-fi, culla, seggiolone e bollitore d’acqua su richiesta, servizio lavanderia e tanti altri servizi per rendere unica e confortevole la vacanza al mare.

Il tutto, con l’accoglienza cordiale e professionale dei titolari e dello staff, vi garantirà un soggiorno indimenticabile. Dalla terrazza dell’hotel si ammira uno dei tramonti più belli della Sicilia, caratterizzati da un trionfo di colori: dal rosso fuoco e arancio del sole calante all'azzurro del mare, con lo sfondo dell'Isolotto. Entrambe le strutture sono dotate di parcheggi riservati e accessi facilitati, servizi e ausili per diversamente abili

Gode di una posizione strategica anche per una vacanza all'insegna della scoperta dei capolavori della nostra isola, ricca di storia, arte e bellezze naturali.

Infatti, la sua vicinanza all'autostrada permette di raggiungere facilmente (in meno di un'ora) luoghi di grande interesse come Segesta, Erice, la Riserva Naturale dello Zingaro, Selinunte, Trapani, Cefalù, Monreale e, prima di tutto, Palermo (distante solo 15 minuti) il nostro capoluogo.

Per conoscere meglio tutti i servizi, per avere informazioni o prenotare, potrete visitare il nostro nuovo sito www.sirenetta.it o chiamare l'hotel allo 0918671538 o il lido al 3498614437.