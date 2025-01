Sherbeth 2025 torna a Palermo: casting in corso per i 50 maestri gelatieri da tutto il mondo

"Scegliamo di nuovo il mese di novembre - dicono gli organizzatori - e non a caso. Lo scorso anno il nostro evento ha portato tanta gente in città, curiosa di assaggiare gusti inediti e il vero gelato artigianale. Palermo vive il turismo quasi tutto l'anno ed eventi come il nostro servono a destagionalizzare ancora di più". All'edizione 2024 migliaia i turisti curiosi tra i vari stand. "Il nostro compito è quello di fare "cultura del gelato" - proseguono gli organizzatori - Lo facciamo con l'aiuto di grandi maestri provenienti da tutto il mondo".

L'edizione 2025 di Sherbeth Festival si terrà a Palermo dal 7 al 10 novembre. Questa la prima delle tante novità annunciate ieri al Sigep di Rimini dagli organizzatori dell'evento legato al gelato artigianale più importante al mondo. "Cornice" della kermesse sarà ancora il teatro Massimo di Palermo. In piazza Verdi sarà allestito il "laboratorio a cielo aperto" con la possibilità di assistere dal vivo alla produzione del gelato. Accanto un'area talk e dedicata ai cooking show che vedranno anche quest'anno protagonisti vari chef di fama internazionale. E poi la parte più golosa: gli stand con i 50 e più gusti saranno dislocati lungo la prima parte di via Maqueda.

Il direttivo, presente in blocco a Rimini composto da Arnaldo Conforto, Giovanna Musumeci, Vittorio Pasquetti e Ruben Pili ieri, intanto, ha iniziato il difficile lavoro dei casting. Ogni anno sono centinaia i maestri artigianali che chiedono di poter partecipare allo Sherbeth: "Per noi - dicono i quattro - è davvero complesso selezionare i 50 maestri gelatieri che poi prenderanno ufficialmente parte allo Sherbeth e al concorso Procopio Cutò. Rimini è stata l'occasione per avere un contatto "visivo" con loro. Gli altri che vorranno partecipare troveranno tutte le informazioni sul nostro sito". C'è tempo fino al 28 febbraio per inviare le proprie candidature. Gli ammessi, poi, dovranno superare due prove prima di essere inseriti nella "lista dei 50" e poter partecipare al concorso. Sono già arrivate oltre 50 richieste. Il "Procopio Cutò", dal nome del palermitano inventore del gelato, è il concorso che premia il miglior gelato artigianale. I maestri presenti allo Sherbeth potranno presentare un gusto dedicato al pubblico e uno specifico per il concorso.

Lo scorso anno, a portarsi il trofeo a casa, è stato il maestro cinese Bang Gai, con il suo "Lemon tree". Di diritto, Gai farà parte della giuria del concorso che sarà svelata nei prossimi mesi.

Altra novità di quest'anno sarà il giudizio del pubblico. Quest'anno, infatti, i visitatori del "villaggio del gelato", potranno votare il proprio gusto preferito. Quello che avrà raccolto più preferenze vincerà un premio specifico.