Il palermitano Fabio Loriano primo al Concorso granite d'Italia di Rimini

Le migliori granite d'Italia vengono prodotte a Palermo. Con la sua proposta al gusto di mandorla e miele, Fabio Loriano, titolare con Paolo Scancarello di Brioscia, che si trova in via Roma, si è classificato al primo posto al concorso Granite d'Italia, organizzato dall'Associazione italiana gelatieri al Sigep World di Rimini, l'appuntamento fieristico più noto nel settore del gelato. La granita al gusto di mandorla e miele è una creazione dello stesso Loriano, che ne ha sottolineato il forte carattere identitario per la Sicilia.

Soddisfazione anche per Alessandro Squatrito del Ritrovo Orchidea di Oliveri, in provincia di Messina, che si è aggiudicato il concorso Sorbetti dal Mondo ed un biglietto per la finale di Coppa Italia di gelateria Aig 2025.