Piana degli Albanesi celebra i prodotti tipici: via alla Sagra del pane e del buccellato

Të plotë sono invece i buccellati, dolci ripieni di marmellata di fico di varie forme. Si tratta di dolci tradizionali a forma sferica o schiacciata di pasta lievitata, fritta e zuccherata. Il buccellato è un dolce da forno che viene consumato nel periodo natalizio in tutta la regione. Non esiste zona della Sicilia dove non vengano preparati questi dolci la cui notorietà ha ormai superato i confini nazionali.

Piana degli Albanesi, cittadina arbëreshë in provincia di Palermo, oltre al cannolo, famoso in tutto il mondo, ha tanti altri eccellenti prodotti culinari tipici: tra questi il buccellato e il pane locale protagonisti della sagra di domani, venerdì 27 dicembre.

Per celebrare questi due prodotti si terrà a Piana degli Albanesi il 27 dicembre la Sagra del pane e del buccellato con stand espositivi e degustazioni di prodotti tipici tra cui appunto il pane e i buccellati di Piana degli Albanesi. Durante la giornata si terranno, inoltre, dimostrazioni con signore del luogo che prepareranno i buccellati, coinvolgendo anche i più piccoli e momenti di intrattenimento con spettacoli musicali. «Piana degli Albanesi - afferma il sindaco Rosario Petta - ha un importante patrimonio di prodotti tipici gastronomici tramandati di generazione in generazione che mantengono inalterati i sapori di un tempo. Con questa sagra vogliamo valorizzare il nostro famoso pane di Piana degli Albanesi, tra i più apprezzati a livello regionale, e i nostri buccellati unici e tipici del periodo natalizio. Una giornata all’insegna della tradizione con esposizioni di prodotti tipici, dimostrazioni, degustazioni e spettacoli musicali per rendere ancora più speciale le feste natalizie per la nostra comunità e per i visitatori che sceglieranno di venire a Piana degli Albanesi, che potranno fare un tour culturale visitando il museo Musarb, il museo a cielo aperto del quartiere sheshi e le nostre magnifiche chiese».

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura, è organizzata dal Comune di Piana degli Albanesi. L’evento, inoltre, è promosso all’interno del riconoscimento Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025.