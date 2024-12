Agrumi e capperi per i cocktail di Patrick Pistolesi: «La Sicilia mi ispira»

«Dai limoni alle arance fino ai capperi, tutto ciò che cresce in Sicilia ha una qualità straordinaria». La mixology ha trovato per una notte la sua capitale a Palermo: dal whisky aromatizzato alla mela e basilico al gin con erbe siciliane, passando per un Americano Martini alla fragola, ogni drink è stato una celebrazione del Mediterraneo con un tocco di innovazione ed estro. Il tutto, impreziosito dalla gestualità e dall’arte di Patrick Pistolesi che per l’occasione ha usato il bancone de I Corrieri Cocktail Bar come un palcoscenico per il suo show fatto di sapori e odori.

«L’esperienza - ha detto Pistolesi che a Roma ha uno dei cocktail bar più famosi al mondo - mi aiuta ad anticipare quello che il territorio mi propone. Curo tantissimo la materia prima, i sapori e il bilanciamento, cercando di non essere mai esagerato negli abbinamenti. Cerco sempre di creare un'evocazione che sia compatibile con l'esperienza delle persone, così da scavare nella vita di ognuno: ogni drink è un rituale, una rappresentazione che coinvolge tutti i sensi».