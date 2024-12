Da domani in edicola la Guida ai vini 2025 del Giornale di Sicilia

Sarà in edicola da domani la Guida ai vini di Sicilia 2025 del Giornale di Sicilia, in abbinamento facoltativo al quotidiano e alla Gazzetta del Sud al costo di 3,50 euro, più il prezzo del giornale.

La Guida, firmata da Slow Wine e curata da Francesco Abate e Giancarlo Gariglio, con il coordinamento editoriale di Olivia Reviglio, è stata presentata dal giornalista Giovanni Villino e da Cinzia Gizzi al dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Palermo.

«Come diceva Ernest Hemingway, il vino è uno dei maggiori segni di civiltà nel mondo in una terra, la Sicilia, che racconta la storia del mondo - ha sottolineato il direttore responsabile del Giornale di Sicilia, Marco Romano -. La Guida dei vini vuole far conoscere la Sicilia non solo ai residenti ma anche ai turisti che vengono qui per conoscere l'isola. Crediamo che, ancora una volta, il lavoro fatto con Slow Wine miri a valorizzare l'intero comparto in cui spiccano numerose eccellenze».