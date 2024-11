Diospyros Festival: a Misilmeri tre serate nel segno del loto del territorio

Nel fine settimana, a Misilmeri, in provincia di Palermo, il Diospyros Festival, tre serate all’insegna della valorizzazione del kaki di Misilmeri durante le quali non mancheranno degustazioni, cooking show, street food, spettacoli musicali e cabaret. Sono diversi gli ingredienti dell'evento in programma da venerdì 29 novembre a domenica primo dicembre, dalle 18.30 fino alle 24. Cooking show, degustazioni e street food, ma anche musica e cabaret in piazza Comitato, a Misilmeri, dove il loto è una delle eccellenze locali, che racconta la storia e la passione del territorio. In occasione della tre giorni il frutto sarà utilizzato per creare piatti innovativi.

Misilmeri è la patria del kaki in Sicilia e sembra che l’introduzione del frutto nella cittadina in provincia di Palermo sia da attribuirsi ad un religioso, Francesco Cuponi, curatore di un piccolo orto botanico locale, il quale, alla fine del XVII secolo, introdusse qualche pianta di kaki insieme a molte altre specie esotiche. Tra il 1925 e il 1930 tale specie si diffuse in diversi orti familiari. Constatata la buona affidabilità e i risultati produttivi del kaki sostituì in parte gli agrumi. La varietà coltivata è la Farmacista Honorciti, esclusiva di Misilmeri.